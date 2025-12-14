قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يكشف كواليس أزمة أرض الزمالك وحدائق أكتوبر
أرض الزمالك رايح جاي منذ 2003.. النيابة تبحث عن 750 مليون جنيه.. الحكاية؟
أحمد موسى: بيان النيابة العامة كاشف لكل ما حدث في قضية أرض نادي الزمالك
أسعار كروت الشحن وباقات النت الأرضي والموبايل اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025
الأهلي يحسم موقف إنشاء فرعين جديدين في إجتماع مجلس الإدارة المقبل| خاص
أحمد موسى: النيابة العامة خط الدفاع الأول عن المال العام.. ولا استثناء في تطبيق القانون
موسكو تحذر من نوايا واشنطن تجاه فنزويلا: النفط خلف الخطاب الأمريكي
تذكرتي: بدء حجز تذاكر مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لأمم إفريقيا
أحمد موسى: على مسئوليتي أول برنامج يفتح ملف أرض الزمالك.. والنيابة العامة تكشف الحقيقة
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
مجلس الزمالك يجتمع لمناقشة ملف أرض 6 أكتوبر
دار الإفتاء: ذنب أحمد السقا في رقبة كل واحد اتريق عليه.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صدي البلد يرصد تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقود رباعي الفريق

سيدعبدالحفيظ
سيدعبدالحفيظ
عبدالحكيم أبو علم

وضعت إدارة الكرة بالأهلي العديد من القواعد ترتبط بتجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم التي تنتهي بنهاية الموسم بهدف السيطرة علي ارتفاع الرواتب في الصفوق.

تتمثل تلك الشروط في وضع سقف مالي لكل فئة ويكون وضع اللاعب في تلك الفئة مرتبط بمشاركته ومساهمته في المباريات والبطولات وكذلك تواجده في المنتخبات الوطنية بمختلف الأعمار.

اليو ديانج 
وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ان المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق غادر القاهرة دون التوصل لإتفاق نهائي حول تجديد تعاقده ، وأضاف ان اللاعب المالي عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي وتم تقديم عرض له بمبلغ مالي مليون و250 الف دولار سنويا ولكنه يطلب الحصول علي 1.8 مليون دولار

أحمد نبيل كوكا
لم يتحدث الأهلي بأي شكل من الأشكال مع كوكا لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي سوي مرة وحيدة وطالب بالتواصل مع الشركة الاسبانية المكلفة بإدارة شئونه واللاعب لديه رغبة في الرحيل والإحتراف الخارجي

حسين الشحات
عقد سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة جلسة مع حسين الشحات تم الإتفاق خلالها علي تجديد التعاقد ولكن بقي الخلاف في نقطتين ان اللاعب يريد ان تكون مدة العقد عامين وعام بموافقة الطرفين بينما كان عرض الأهلي عام والثاني بموافقة الطرفين ، والشق الثاني يرتبط بالجانب المالي

احمد عبدالقادر
عقد مسئولي الأهلي جلسة مع وكيل احمد عبدالقادر في الساعات الماضية بهدف التوصل لإتفاق حول تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولكن اللاعب يطلب الحصول علي 25 مليون جنيه في الموسم الواحد.

الأهلي يخسر أمام إنبي بهدف نظيف
خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف نظيف أمام إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين في الثامنة من مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، على استاد السلام.

رغم سيطرة الأهلي إلا أن إنبي تمكن من تسجيل هدف من ركلة جزاء في الشوط الأول، فيما نجح أحمد رضا في تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، لكن حكم الفيديو قام بإلغاء الهدف بداعي التسلل.
يذكر أن الأهلي خاض المباراة في ظل غيابات بالجملة نتيجة لانضمام اللاعبين الدوليين للمنتخب.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي ببطولة كأس عاصمة مصر. 

النادي الاهلي كرة قدم سيد عبدالحفيظ بطولة الدوري الاهلي

مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
بيطري الشرقية
منى زكي ومحمد منير
