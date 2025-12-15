قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

السفير المصري لدى لبنان: تماسك الداخل اللبناني محور أساسي للتهدئة واستقرار البلاد

لبنان
لبنان
عادل نصار

قال السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، إنّ الوضع في الداخل اللبناني أحد المحاور الرئيسة في التهدئة بلبنان، مؤكدًا على أهمية وحدة الموقف الداخلي وتماسكه.

وأضاف السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، في لقاء مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لدينا قناعة بأنه لا بد من العمل داخل لبنان وخارجه، وهذا أمر طبعاً يقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم، وأتصور إن هناك توجه من العهد الجديد ووجود فخامة الرئيس جوزيف عون ودولة الرئيس نواف سلام للذهاب في هذا الملف تحديدًا".

وتابع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، أنه ملف طبعاً معقد بعض الشيء، إنما لابد من العمل عليه، لأنه إذا ما تماسكت الجبهة الداخلية فيمكن من خلالها مواجهة بعض التحديات الخارجية.

وأردف السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، أنه لا بد من العمل على المسارين الداخلي والخارجي في لبنان: "نحن نعمل طبعاً على المسار الخارجي أكثر في اتصالاتنا مع الأطراف في الإقليم وخارجه، وفيما يخص داخل لبنان، فنحن نعطي بعض النصائح، ولكن في نهاية المطاف، يقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم، ولابد من أن يتخذوا خطوات إلى الأمام".

وأشار، إلى أنه يعتقد بأن هناك فرصة فرصة قادمة في الانتخابات النيابية بمايو القادم، وستكون وسيلة أو محاولة إلى إعادة الجبهة الداخلية لتماسكها مرة أخرى: "وأتصور أن هناك تحديات كثيرة داخليا وخارجيا، لكن بالعمل سواء داخل لبنان أو خارج لبنان يمكن أن نصل إلى أشياء إيجابية.. وهذا ما نتمناه بالفعل".


 

السفير المصري علاء موسى لبنان الداخل اللبناني

