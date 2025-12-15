وزيرة التضامن تشهد احتفالية توزيع جوائز مسابقة التميز لمنظمات المجتمع المدني

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية توزيع جوائز مسابقة جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني في العام التاسع لها و الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز لعام 2025 والتى نظمتها جمعية التطوير والتنمية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في هذه الفعالية لاعلان جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني، التي تنظمها جمعية التطوير والتنمية، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور نخبة من قيادات العمل الأهلي والتنموي في مصر، لتكريم أفضل المبادرات والمشروعات التي قدّمت حلولًا مبتكرة وأسهمت في دفع عجلة التنمية داخل المجتمع المصري في رسالة تؤكد ان التفوّق في العمل الأهلي هو خدمة عامة تُقاس بالثقة والجودة والأثر.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ان جوائز التميز تقدم رسالة بأن الجمعيات الأهلية حين تتحوّل من مبادرات محلية إلى نماذج أثر قابلة للتكرار، تقدم خدمات وأعمال ذات جودة وقيمة، فهذه المسابقة باتت على مدار تسع دورات مرآةً لِجِدّية المجتمع المدني المصري، مرآةٌ تُظهر من يعمل بامتيازٍ في التخطيط، والحوكمة، وقياس الأثر، وتضعه في المكان الذي يستحقه من التقدير والضوء، مع دعم توجّه الدولة نحو الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ برامج اجتماعية ذات أولوية، وفق معايير معلنة وجودة قابلة للمتابعة، اضافة إلى استحداث المؤسسة لجائزتين هامتين، الأولى عن مجمل الإنجازات وهو تقديرٌ مُستحق للمؤسسات التي حافظت على الاستمرارية والجودة وتطوّر الحوكمة عبر سنوات، واستثمرت في شبكة متطوعين قوية، والثانية للتأثير السريع؛ لأن بلدًا بحجم مصر يحتاج، إلى جانب المشروعات طويلة الأمد، حلولًا مبتكرة سريعة المردود تُعالج فجواتٍ محدّدة بذكاء وموارد رشيدة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدعوة للمشاركة في المرحلة الثانية من مسابقة أهل الخير للإطعام، بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والتي تستمر حتى ليلة رمضان المقبل، بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى التي تقدم لها 530 جمعية أهلية ومبادرة ومنظمة ومؤسسة، وشهدت توزيع أكثر من 52 مليون وجبة خلال شهر رمضان المبارك الماضي و دعت جميع الجهات المعنية بالإطعام من المؤسسات الأهلية، الجمعيات، المبادرات الجماعية والفردية إلى تسجيل مشاركاتها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، وذلك ضمن جهود تعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن تاريخ العمل الأهلي في مصر والذي يمتد لنحو قرنين من الزمان بالتخطيط والتنوع والابتكار، بدأت فكرته بخدمة المحتاجين خارج إطار الدولة، ثم تطور هذا الدور ليتكامل مع الدور الحكومي، ثم تعاظم هذا الدور؛ ليتحول العمل الأهلي المصري إلى كشريك للتنمية، ضمن مفهوم الشراكة التنموية، وقوة استراتيجية تخطط وتبني وتدير مشروعات قومية عملاقة لم يكن لها مثيل من قبل، في مجالات الصحة، التعليم، البنية التحتية، التنمية القاعدية، مما يعكس رؤية مصر في حلتها الجديدة التي تقوم على تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، والتعامل مع المجتمع المدني كضلع من أضلاع التنمية.

وإيمانًا بهذا الدور، أقرت الدولة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي أرسى لأول مرة إطارًا قانونيًا عصريًا يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وحماية الكيانات الأهلية من أي تدخل إداري غير مبرر، كما كفل انخراط الجمعيات في مشروعات التنمية الوطنية دون قيود، وفتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي في إطار من الحوكمة الكاملة.

على الجانب الآخر تظهر أهمية تحويل المجتمع المدني الفكرة إلى خدمةٍ منتظمة، والجهد الفردي إلى أثرٍ قابلٍ للقياس والاستدامة، وبهذه المعادلة تُبنى الجمهورية الجديدة، حمايةٌ اجتماعية تصون الكرامة، وتمكينٌ اقتصادي وتعليمي يفتح الأبواب.

وتوجهت بالشكر إلى جمعية التطوير والتنمية ورئيس مجلس إدارتها محمد فاروق حفيظ وفريق العمل، على الجهد الاحترافي في تنظيم الجائزة ورحلة التقييم، وإلى لجان التحكيم.

من جانبه أشار محمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية، إلي أن هذا العام شهدنا مشاركة واسعة من مختلف المحافظات، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في مستوى العمل الأهلي في مصر.

وأضاف: نؤمن أن دعم هذه الجمعيات وتمكينها هو استثمار مباشر في مستقبل التنمية، وفي بناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص."

وجرى خلال الإحتفالية اعلان الجمعيات الفائزة ففي جائزة التميز للفئة الرئيسية، فازت: جمعية تنمية المجتمع بالبشندى بالوادى الجديد ، الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام بالفيوم ، جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة ، جمعية الفردوس للتنمية المستدامة بجوائز مالية، بالإضافة إلى شهادات تقدير للمنظمات التي حصلت على المراكز من الخامس حتى الحادية عشر .

وفي فئة جائزة التميز عن مجمل الإنجازات — وهي فئة جديدة تُطلق لأول مرة هذا العام بهدف تكريم الجمعيات ذات التاريخ الطويل في العمل التنموي والمبني على شبكة قوية من المتطوعين — فازت جمعية اجيال المستقبل بالمعنى محافظة قنا بجائزة مالية تقديرًا لمسيرتها وإسهاماتها الممتدة في خدمة المجتمع.

كما حصدت مؤسسة سند للتنمية الشاملة بالإسكندرية جائزة التميز للتأثير السريع، وهي جائزة مالية جديدة أيضًا تُمنح للمنظمات الناشئة التي نجحت في تنفيذ مشروع أو مبادرة أثمرت أثرًا سريعًا وملموسًا، وقدمت حلًا جذريًا لمشكلة مجتمعية قائمة.

وعن جائزة افضل جمعية في نشر الوعى عن مشروعها فارت جمعية مصر بكرة للتنمية بالجيزة وفازت بالجوائز العينية جمعية سيدات الاعمال باسيوط ، مؤسسة امل مصر للتنمية ، جمعية تنمية المجتمع بالجورة بشمال سيناء، جمعية اشراقة حياة لتنمية المجتمع بالبدارى وفازت بشهادات التقدير جمعية جنات الخلود الخيرية بالقاهرة وجمعية رابطة المراة العربية .

وشهدت الاحتفالية حضور ايمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية، والدكتور نيازي سلام رئيس مجلس إدارة بنك الطعام المصري، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ولميس نجم مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ودكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق ، والدكتور هاني هلال الامبن العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والدكتور عصام العدوى وأعضاء الجمعية ولجنة التحكيم وعدد واسع من ممثلي المؤسسات التنموية والجهات الشريكة.