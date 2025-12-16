وزير السياحة: أعداد السائحين القادمين من أمريكا يحقق نموا هذا العام يصل إلى 22%

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن أعداد السياحة الوافدة إلى مصر خلال 2025 تتراوح بين 18 مليونا و600 ألف سائح و18 مليونا و800 ألف سائح أي ما يقرب من 19 مليون سائح، مشيرا إلى أن السوق الروسي والألماني بالمركزين الأول والثاني من أكثر الأسواق السياحية المتصدرة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال 2025.

وقال فتحي- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش ورشة العمل المتخصصة المنعقدة، الاثنين، في المتحف المصري الكبير، مع ممثلي منصة "Trip Advisor"- أن السوق الأمريكي حقق نموا هذا العام يصل إلى 22 % من حيث السياحة الوافدة إلى مصر.

نمو كبير في أعداد السائحين القادمين من فرنسا

وأعرب الوزير عن توقعه أن يشهد هذا العام، نموا كبيرا في أعداد السائحين القادمين من فرنسا، مشيرا إلى أن هذا العام قد يكون الأعلى في أعداد السائحين القادمين إلى مصر من فرنسا.

ولفت إلى وجود زيادة في أعداد السائحين من السوق الأمريكي، مشيرا إلى أن معدلات حجوزات الأمريكان تكون مبكرة، حيث بدأوا حاليا حجوزات عام 2027، مشيرا إلى أن السائح الأمريكي يفضل السياحة الثقافية والنيل والقاهرة والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى الساحل الشمالي.

وأضاف فتحي، أن هناك زيادة في متوسط إنفاق السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرا إلى يجرى حاليا بحث ميداني لاحتساب متوسط إنفاق السائح في الليلة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون بنحو 94 دولارا في الليلة، وهو ما يؤكد أن معدل الإنفاق بالسياحة المصرية مثله كباقي الأسواق وليس من السائحين الأقل إنفاقا كما يزعم البعض.