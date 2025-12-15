قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

السياحة: التطور التكنولوجي والرد الآلي لا يستطيع الإجابة عن أسئلة كل السائحين

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

قال وزير السياحة والأثار، شريف فتحي، إن المنتج السياحي المصري يتميز "بتجربة اجتماعية فريدة وثرية للسائح"، مشيرا إلى أن كافة الحملات التسويقية المصرية تركز على هذا الاتجاه.

جاء ذلك خلال ورشة العمل المتخصصة المنعقدة اليوم الاثنين في المتحف المصري الكبير، مع ممثلي منصة "Trip Advisor" التي تعتبر إحدى أكبر المنصات الإلكترونية العالمية المتخصصة في السفر والسياحة، في ضوء الشراكة القائمة بين الوزارة والمنصة، وبحضور ممثلي المنصة والقطاع السياحي الخاص.

وزير السياحة والآثار 

واوضح فتحي، أن السياحة في مصر مختلفة عن العديد من الوجهات السياحية على مستوى العالم، والتي يتم المقارنة بها مع السوق السياحي المصري، مشيرا إلى أن تلك الوجهات السياحية تعتمد على التنزه والتسوق فقط، ولكن المقصد المصري يقدم تجربة سياحية فريدة لما يتمتع به من  مواقع سياحية مختلفة وفعاليات متنوعة كركوب الخيل والمراكب النيلية والصحراء، بالإضافة إلى الاختلاط بالثقافة المحلية.

وأكد على أن أهم ما يميز السياحة المصرية، أنها تمثل تجربة جديدة للسائح، يتعرف خلالها على ثقافة جديدة، من رحلات ترفيهية وتناول الطعام الشعبي المصري، مشيرا إلى أن "الأكل المصري" يتميز بالتنوع، ما يمثل "تجربة اجتماعية تتمتع بثراء كبير بالنسبة للسائح"، والتي تلاقي اهتماما كبيرا من قبل السائحين من كافة أنحاء العالم.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على محورين أساسين، يتم التركيز من خلالهما على خلق منتج سياحي جديد، مشيرا إلى أن مصر تملك المقومات لتقديم منتجات سياحية جديدة ومتنوعة للسائح، وهو الأمر الذي لاقى رد فعل إيجابي في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تشكيل رؤية طويلة المدى، والبناء على المقومات الموجودة لدى مصر، مثل السياحة الشاطئية ومسار رحلة العائلة المقدسة، والسياحة الثقافية والسياحة الروحانية والدينية، وغيرها من المنتجات السياحية، التي تضمان عودة السائح مرة أخرى لزيارة مصر.

ولفت إلى توجه عدد من المقاصد السياحية لعودة العنصر البشري للرد على استفسارات السائحين بدلا من "الكول سنتر"، مشيرا إلى أن التجربة الحديثة أظهرت أن التطور التكنولوجي والرد الآلي لا يستطيع الرد على كافة أسئلة السائحين واستفساراتهم، وهو الأمر الذي تطلب عودة العنصري البشري في العديد من الوجهات السياحية على مستوى العالم.

وزير السياحة والآثار السياحة trip advisor مصر سياحة

