موجز أخبار جنوب سيناء| مصر تحقق إنجازا جديدا فى بطولة الدارتس بشرم الشيخ.. وحل مؤقت لانتظام الدراسة بوادي فيران

شهدت جنوب سيناء العديد من الفعاليات والأحداث خلال 24 الماضية أبرزها تحقيق مصر إنجاز كبير خلال البطولة الدولية لدارتس بشرم الشيخ كما اتخذ اللواء الدكتور خالد مبارك قرار من انتظام الدراسة بمنطقة وادي فيران

واليكم تفاصيل موجز الاخبار

حققت مصر إنجازًا رياضيًا جديدًا بحصد المركزين الثاني والثالث في بطولة مصر الدولية للدارتس، التي أُقيمت بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبحضور الدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحادات المصرية والعربية والإفريقية للدارتس، والدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد العربي للرياضة للجميع، وبمشاركة 220 لاعبًا يمثلون 23 دولة من مختلف قارات العالم.

وجاءت النتائج المميزة بتتويج اللاعب المصري عمرو أسامة بالمركز الثاني في بطولة مصر الدولية، بينما حصد المركز الأول اللاعب نورمي إيكارد من جنوب أفريقيا، ونال المركز الثالث اللاعب المصري مصطفى عبد الغني. وفي منافسات الوقوف، فاز بالمركز الأول اللاعب برنهارد هايدر من النمسا، وبالمركز الثاني بول تارجيك من النمسا، بينما تقاسم المركز الثالث كل من ميشيل هولتزن من ألمانيا ومايكل بابست من النمسا.

وفي بطولة الدمج، تُوّج بالمركز الأول اللاعب إيدي بروليوس من جنوب أفريقيا، وبالمركز الثاني ماركو مولترر من النمسا، فيما حل في المركز الثالث كل من جيمي دي يونغ من هولندا وأندرياس كراسا من النمسا.

وعلى صعيد الناشئات، فازت المصرية مريم عبد الحفيظ بالمركز الأول، بينما جاءت سيلينا جلاسر من النمسا في المركز الثاني، وحصدت المركز الثالث كل من بيليناي توانا بهليفان من تركيا ومريم الفخراني من مصر. أما بطولة الناشئين رجال، فشهدت فوز ويس فان دن براند من هولندا بالمركز الأول، وتيمو جانسر من النمسا بالمركز الثاني، وتقاسم المركز الثالث كل من لوكا دانيال فالـنر وبن أونترشتاينر من النمسا.

وفي منافسات تحت 23 سنة للناشئات، سيطرت مصر على المراكز الأولى، حيث فازت مريم عبد الحفيظ بالمركز الأول، وسلمى محمود بالمركز الثاني، بينما جاء المركز الثالث مناصفة بين سندس حسن من مصر وأنجيلا بروميل من هولندا. وفي فئة الناشئين تحت 23 سنة رجال، فاز فيليكس تورين من السويد بالمركز الأول، وريناتو سكولامييرو من إيطاليا بالمركز الثاني، وتقاسم المركز الثالث كل من ويس فان دن براند من هولندا وهانيس كلاسن من ألمانيا.

كما شهدت بطولة الماسترز للسيدات تتويج كريستيانه موزيك من النمسا بالمركز الأول، ومريم عبد الحفيظ من مصر بالمركز الثاني، وتقاسم المركز الثالث كل من أنجيلا بروميل من هولندا وميشيل ألواست من ألمانيا. وفي الماسترز الفردي المفتوح، فاز ألان أبيابي من الفلبين بالمركز الأول، ودانيال زاباتا من كتالونيا بالمركز الثاني، بينما حل ثالثًا كل من مرسل يافوز وماسيمو ألفييري من تركيا.

وفي بطولة مصر المفتوحة للكراسي المتحركة، فاز بالمركز الأول نورمي إيكارد من جنوب أفريقيا، وبالمركز الثاني مصطفى عبد الغني من مصر، وبالمركز الثالث عمرو أسامة من مصر. كما فاز برنهارد هايدر من النمسا ببطولة الوقوف المفتوحة، وجاء ميشيل هولتزن من ألمانيا ثانيًا، وتقاسم المركز الثالث كل من نجوى محمد من مصر وبول تارجيك من النمسا.

وفي باقي المنافسات المفتوحة، تنوعت منصات التتويج بين لاعبي مصر والنمسا وهولندا وتركيا وألمانيا وإنجلترا، حيث واصلت مصر حضورها القوي بتحقيق عدة مراكز أولى وثانية، خاصة في بطولات السيدات والناشئات، ما يعكس تطور مستوى اللعبة محليًا.

من جانبه، أكد الخبير السياحي زكريا عصام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدارتس، أن النجاح الكبير لبطولة مصر الدولية للدارتس، التي استمرت أربعة أيام بشرم الشيخ، أسهم بشكل مباشر في فوز المدينة بحق استضافة بطولة كأس العالم للدارتس عام 2027، بعد تنسيق مكثف مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية.

وأوضح عصام أن إقناع الجمعية العمومية الدولية للدارتس باستضافة كأس العالم يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل نجاحات الاتحاد المصري، ويسهم في دعم السياحة الرياضية، وينعكس إيجابًا على سياحة الشواطئ والغوص والأنشطة الترفيهية والتسوق. وأضاف أن تنظيم أربع بطولات دولية في شرم الشيخ بمشاركة لاعبين من 23 دولة أسهم في تنشيط السياحة بشكل مباشر وغير مباشر، خاصة مع إقامة الفعاليات داخل كبرى المنتجعات السياحية، ما أتاح للمشاركين التعرف على مقاصد سياحية جديدة وزيادة مدة إقامتهم بالمدينة.

صدّق اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026 لطلاب مدرسة المستقبل متعددة المراحل للتعليم الأساسي بمنطقة وادي فيران، وذلك بمبنى مدرسة فيران الثانوية الصناعية بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية بالمدرسة الأصلية.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن وبناء الأجيال، وفي إطار حرص محافظة جنوب سيناء على دعم العملية التعليمية وضمان استمراريتها، خاصة لأبناء الوديان والتجمعات البدوية، بما يوفر لهم بيئة تعليمية آمنة ومستقرة دون تعطّل.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في دعم قطاع التعليم بكافة مدن ومناطق المحافظة، ولا سيما المناطق البعيدة والوديان، مشددًا على أن أبناء المحافظة من الطلاب يتصدرون أولويات العمل التنفيذي.

وأضاف المحافظ: «نضع أبناءنا الطلاب في مقدمة اهتماماتنا، وجاء قرار بدء الدراسة بمبنى مدرسة فيران الثانوية الصناعية حرصًا على عدم تأثرهم بأعمال الصيانة الجارية، وضمان توفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالإنسان وبناء الأجيال».

وتواصل محافظة جنوب سيناء متابعة أعمال الصيانة العاجلة بمدرسة المستقبل بوادي فيران، تمهيدًا لعودة الطلاب إلى مقرهم الأصلي فور الانتهاء منها، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات لأبناء المنطقة.