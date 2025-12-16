بي بي سي: رحلات إبستين إلى بريطانيا شملت ضحايا تعرضن لانتهاكات واعتداءات

كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن 90 رحلة جوية مرتبطة بالملياردير الأمريكي جيفري إبستين وصلت إلى مطارات في المملكة المتحدة أو غادرتها، وهو عدد يفوق بكثير ما كان معروفاً سابقاً، وشملت بعض هذه الرحلات نساء بريطانيات قلن إنهن تعرضن لانتهاكات على يد إبستين.

وحسب التحقيق، فإن ثلاث نساء بريطانيات يعتقد أنهن تعرضن للاتجار الجنسي، تظهر أسماؤهن في سجلات رحلات إبستين من وإلى بريطانيا، إضافة إلى وثائق أخرى مرتبطة بقضية المدان بجرائم الاعتداء الجنسي.

وقال محامون أمريكيون يمثلون مئات من ضحايا إبستين إن من «الصادم» عدم فتح «تحقيق شامل» في المملكة المتحدة حول أنشطة إبستين هناك، مؤكدين أن بريطانيا كانت إحدى «نقاط الارتكاز الأساسية» في عملياته.

وأشار التحقيق إلى أن شهادة إحدى الضحايا البريطانيات لعبت دوراً في إدانة جيسلين ماكسويل، شريكة إبستين، بتهمة الاتجار الجنسي بالأطفال في الولايات المتحدة عام 2021. ورغم ذلك، لم تتواصل الشرطة البريطانية مع الضحية في أي وقت، وفقاً لمحاميها المقيم في فلوريدا براد إدواردز.

اكتشافات بي بي سي

وتعرف الضحية في وثائق المحكمة باسم مستعار هو «كيت»، وقد أظهرت السجلات أنها كانت على متن أكثر من 10 رحلات مولها إبستين من وإلى المملكة المتحدة بين عامي 1999 و2006.

وأكدت «بي بي سي» أنها لن تنشر تفاصيل إضافية عن النساء الوارد ذكرهن في الوثائق، تجنباً لاحتمال الكشف عن هوياتهن.

من جانبها، قالت المحامية الأمريكية سيجريد مكولي، التي تمثل عدداً من الضحايا، إن السلطات البريطانية «لم تجر تدقيقاً معمقاً في تلك الرحلات، أو في الأماكن التي كان إبستين يتواجد فيها، أو الأشخاص الذين كان يلتقيهم، أو من كانوا برفقته على متن الطائرات»، مطالبة بإجراء تحقيق كامل في هذه الوقائع.