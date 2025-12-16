ضبط 3.1 طن دواجن فاسدة قبل طرحها بالأسواق داخل مجزر غير مرخص بالمحلة

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الغربية اليوم عن شن حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع هيئة الطب البيطري تحت إشراف المهندس أحمد عبود مدير مديرية التموين بالغربية بتشكيل حملة تموينية مكبرة.



وجاء ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق ومصانع المواد الغذائية، والتصدي الحاسم للمجازر غير المرخصة التي تعمل بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية.

توجيهات محافظ الغربية

وشارك في الحملة كل من مفتشو الرقابة التموينية بالمديرية خالد مرعي وخالد زكي بالاشتراك مع الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري .

كما تم ذلك بناءً على المعلومات الواردة بوجود مجزر دواجن غير مرخص بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى يعمل في جنح الظلام، تم تنفيذ حملة ليلية فجر يوم الثلاثاء، حيث أسفرت عن ضبط مجزر دواجن غير مرخص بإحدى المناطق النائية، يقوم بذبح الدواجن دون أي إشراف بيطري أو رقابي، مع تعبئتها داخل أكياس تحمل بيانات وهمية تمهيدًا لتوزيعها بالأسواق.

ضبط لحوم منتهية الصلاحية

وبالفحص، تم ضبط كميات من أوراك وصدور وفيليه الدواجن غير المدون عليها أي بيانات، وبها سائل انفصالي مدمم، وذلك طبقًا لفحص السادة الأطباء البيطريين. وقد بلغ إجمالي المضبوطات (3110) كجم — ثلاثة أطنان ومائة وعشرة كيلوجرامات من أوراك وصدور وفيليه الدجاج.

وعليه، تم التحفظ على كامل المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وتؤكد مديرية التموين بالغربية استمرار حملاتها المكثفة وتشديد الرقابة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.