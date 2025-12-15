قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
محافظ الغربية يتدخل ميدانيًا في ساعة الذروة ويُنهي تكدس المواطنين بطنطا بتكثيف فوري لسيارات الأجرة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة مفاجئة بمدينة طنطا لمتابعة حركة المواصلات الداخلية خلال ساعة الذروة، حيث لاحظ تكدس عدد من المواطنين بأحد المحاور الحيوية نتيجة زيادة الإقبال على وسائل النقل، وعلى الفور توقف المحافظ لمتابعة الموقف بنفسه والوقوف على أسباب الكثافة والاطمئنان على توافر السيارات بمختلف الخطوط، مؤكدًا أن المتابعة من أرض الواقع هي السبيل الأسرع لحل أي معوقات تمس حياة المواطنين اليومية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال تواجده بالموقع، أجرى محافظ الغربية اتصالًا مباشرًا بمدير إدارة المواقف، موجّهًا بسرعة الدفع بعدد إضافي من سيارات الأجرة لتغطية الطلب المتزايد وتخفيف حدة التكدس دون انتظار، حيث جرى تنفيذ التوجيهات على الفور، وتم تعزيز الخطوط بالسيارات اللازمة بما ساهم في انتظام الحركة وتسهيل تنقل المواطنين في وقت قياسي، وسط حالة من الارتياح بين المتواجدين بالمكان.

دعم الأسر والعائلات 

وأشاد المواطنون بسرعة تدخل المحافظ وحرصه على التواجد بينهم والاستماع إلى ملاحظاتهم بشكل مباشر، معربين عن تقديرهم لهذا الأسلوب العملي الذي يعكس اهتمام المحافظة الحقيقي بمشاكل الشارع، ويؤكد أن المواطن يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن جولاته المفاجئة تستهدف المتابعة الدقيقة لحركة الشارع الغربي والتأكد من كفاءة الخدمات المقدمة، خاصة تلك المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية، موضحًا أن منظومة النقل الداخلي تمثل عصبًا أساسيًا في حياة المواطن، وأن أي تهاون أو تقصير في هذا الملف غير مقبول، مشددًا على أن توجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية واضحة وحاسمة بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والتعامل السريع مع أي طوارئ، لا سيما خلال أوقات الذروة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأضاف محافظ الغربية أن راحة المواطن وتوفير وسائل انتقال آمنة ومنتظمة تمثل أولوية قصوى في خطط العمل اليومية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة حركة المواقف وخطوط السير، مع استمرار التنسيق الكامل مع إدارات المرور والمواقف لضمان انتظام الخدمة وعدم تكرار أي معوقات، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق رضاهم.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

احمد سعد

بالصور .. أحمد سعد يتألق في التجمع.. وإدوارد ولولا جفان يخطفان الأنظار بـ "عاجبني"

حلمي عبد الباقي

استخدم حقه القانوني.. حلمي عبد الباقي يكشف نتائج التحقيق معه بنقابة الموسيقيين

النجمة القديرة لبني عبد العزيز

لبنى عبد العزيز نافية شائعات تعرضها لوعكة صحية: أنا بخير

بالصور

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

