جولة الإعادة| الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا عن تصويت المصريين بالخارج
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

التاء المربوطة في موقع القيادة.. ندوة مشتركة بين الأزهر للفتوى وجامعة طنطا

الأزهر للفتوى
الأزهر للفتوى
أحمد سعيد

نظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع جامعة طنطا ندوة توعوية بعنوان: «التاء المربوطة في موقع القيادة»، وذلك اليوم الأحد، بقاعة مؤتمرات كلية الطب جامعة طنطا، وذلك في ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بدعم الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم، وضمن جهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في نشر الوعي وبناء الإنسان.

ندوة مشتركة بين "الأزهر العالمي للفتوى" و"جامعة طنطا"

وحاضر في الندوة الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتورة أميرة رسلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور عبد الحليم إبراهيم كرسون، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور معاذ شلبي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، ومشرف قسم النشر بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وشهدت الندوة حضور قيادات جامعة طنطا، في مقدمتهم الدكتور محمد حنتيرة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور لؤي الأحول، وكيل كلية الطب لشئون خدمة وتنمية المجتمع، والدكتورة أمل عبد الستار، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية بجامعة طنطا.

وتناولت الندوة إبراز المكانة القيادية للمرأة في ضوء الرؤية الإسلامية، من خلال استعراض نماذج نسائية رائدة في القرآن الكريم والسنة النبوية، أكدت قدرة المرأة على التفوق والتميز في الأدوار المهمة أسريًّا ومجتمعيًّا، وصناعة الوعي في مختلف المجالات.

كما ناقشت الندوة عددًا من القيم الدينية والمجتمعية التي تعزز من حضور المرأة الإيجابي في مجالات التأثير، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أدوارها الأسرية والمجتمعية، ودعم نهضة الوطن.

وفي نهاية، الندوة دار حوار مثمر بين الحضور والمحاضرين، أجابوا فيه لما يشغل أذهانهم من تساؤلات وفتاوى حول موضوعات دينية وحياتية مختلفة. 

وعلى هامش الندوة، اتفق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وقيادات كلية الطب بجامعة طنطا على استمرار وتنظيم هذه الندوات والبرامج التوعوية بصورة دورية داخل الجامعة.

كما تم الاتفاق على عقد دورة تأهيل المقبلين على الزواج -التي ينفذها المركز- لطلاب جامعة طنطا، وهي دورة تهدف إلى تأهيل الشباب للحياة الزوجية والأسرية، وبناء الوعي، وتعزيز منظومة القيم الأسرية والمجتمعية.

