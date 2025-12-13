هخلص عليك يا شيخ.. ضبط مدمن مخدرات أنهى حياة موظف داخل مكتبه بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط عاطل مدمن مخدرات لإنهائه حياة موظف داخل مكتبه بطعنات غادرة بواسطة أداة "سكين" بعدما ردد عبارة "هاخلص عليك يا شيخ يا يهودي" مما أودى بحياته في الحال وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وصول "محمد .ع"54 سنة بطعنات غادرة بالبطن ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفي المحلة العام.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة برئاسة الرائد محمد عيد وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم .

سقوط المتهم



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.