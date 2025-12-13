قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة طنطا يشهد فعاليات مؤتمر FOCUS 7 Delta4 بمدينة بورسعيد

الغربية أحمد علي

شهد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا فعاليات مؤتمر "FOCUS 7  Delta4" ، الذى نظمته جمعية أصدقاء مرضى الأورام بمستشفيات جامعة طنطا، برئاسة الدكتور هشام توفيق وذلك بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق ورئيس الجمعية سابقا، ولفيف من الاساتذة والخبراء المتخصصين في علاج الأورام محليا ودوليا.

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

خلال كلمته أعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته بحضور المؤتمر الذي يمثل نموذجًا للتكامل والشراكة الفعالة، مؤكداً انه من خلال الرؤية الوطنية المتكاملة والتوجيهات المستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته الكريمة للعديد من المبادرات الرئاسية في مجال تقديم الخدمات الطبية لكافة الفئات من المواطنين، فإن جامعة طنطا، بتخصصاتها الطبية العريقة، تؤكد دومًا على أنها جامعة سباقة في تسخير كافة امكاناتها المادية والبشرية في خدمة الاستراتيجيات التنموية الوطنية.

تبادل الخبرات 

أضاف الدكتور هشام توفيق رئيس المؤتمر أن المناقشات العلمية شملت أحدث فلسفات العلاج الحديثة،، إضافة إلى جلسات تتناول القوانين المنظمة لعمل الأطباء في مصر، مشيرا الى أن المؤتمر شهد 13 جلسة علمية تضمنت 44  محاضرة عملية.

شهد المؤتمر مشاركة واسعة تجاوزت 300  مشارك، بينهم 75  من أكبر أساتذة الأورام في مصر، كما شهد المؤتمر ايضا عرض من المبادرة الرئاسية الثانية  للأورام والخاصة بالكشف المبكر عن اورام الرئه والقولون والبرستاتا وعنق الرحم، كما شهدت فاعليات المؤتمر مسابقة لعرض الحالات من شباب الأطباء.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا تبادل الخبرات أعضاء هيئة التدريس

