الجبهة الوطنية ببني سويف تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

احتفلت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة بني سويف باليوم العالمي لذوي الهمم، وذلك في إطار حرص الحزب على دعم وتمكين أبنائنا من أصحاب الهمم، والتأكيد على حقوقهم ودورهم الفاعل في بناء المجتمع.



حضر الاحتفال الدكتور هشام مجدي أمين حزب الجبهة الوطنية عضو مجلس الشيوخ ببني سويف ، والدكتور محمد فاروق يوسف عضو مجلس النواب ، وسيد محمد عضو مجلس النواب ، والدكتورمحمود أبو عزوز أمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية ، والمستشار أحمد ابراهيم وشيماء حلمي الأمناء المساعدين.



وخلال كلمته ، أشاد الدكتور هشام مجدي بالدور الكبير الذي يقوم به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم ورعاية ذوي الهمم، مؤكدًا أن اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة يعكس إيمان الدولة بقدراتهم وحقوقهم وحرصها على دمجهم الكامل في المجتمع.



ووجّه الدكتور هشام مجدي الشكر للدكتورة نورهان السيسي، أمين أمانة السياحة والآثار بالحزب، والمنظمة لفعاليات هذا اليوم، تقديرًا لجهودها المتميزة في إنجاح الاحتفال.



وشهدت الفعالية إشادة بجهود الدولة في رعاية ذوي الهمم، والدعوة إلى تعزيز سبل دمجهم في مختلف المجالات، بما يضمن لهم حياة كريمة وفرصًا متكافئة، إيمانًا بأنهم طاقة إيجابية وقدرة حقيقية على العطاء والإنجاز.



وأكد القائمون على الاحتفال أن دعم ذوي الهمم يأتي في مقدمة أولويات حزب الجبهة الوطنية، انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية ودوره الوطني تجاه جميع فئات المجتمع.