شاهد .. تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمباراة نيجيريا الودية قبل أمم إفريقيا |صور
لاعب سيراميكا: حلمي طولان مدير فني كبير.. والهجوم ضده غير منطقي
لمكافحتها وليس للتسلية .. نشأت الديهي يوضح دور الإعلام في مواجهة الجريمة | فيديو
قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
الأمومة أولوية قصوى .. وفاء مكي تكشف سبب ابتعادها عن الفن | فيديو
إسلام عيسى: علي ماهر أفضل من حلمي طولان.. ولو كان مدربًا للمنتخب لتغيرت النتائج
بالأسماء .. نشأت الديهي يكشف قادة «ميليشيات مُناهضة» لحماس في غزة |فيديو
رسالة بالإنجليزي والعربي تشعل الجدل.. عمرو أديب يرد على مُهاجمي أحمد السقا
موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025
السكة الحديد: نقلنا 36 ألف راكب سوداني بمشروع العودة الطوعية
تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث
نيران صديقة .. آرسنال يهزم وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسالة بالإنجليزي والعربي تشعل الجدل.. عمرو أديب يرد على مُهاجمي أحمد السقا

عمرو اديب
عمرو اديب
عبد الخالق صلاح

استغرب الإعلامي عمرو أديب الهجوم الذي تعرّض له الفنان أحمد السقا بسبب مقطع الفيديو الذي نشره دعمًا للنجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على خلفية أزمته الأخيرة مع النادي.

وقال خلال برنامجه «الحكاية»، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء السبت: «هو أحمد السقا غلط في إيه؟ إيه سبب الهجوم والتنمر الغريب الحاصل ضده بالشكل ده؟».

وأضاف أن السقا اتخذ قرارًا وخطوة لدعم ابن بلده، في إشارة إلى محمد صلاح، حيث وجّه رسالة باللغتين العربية والإنجليزية دعمًا لصلاح في أزمته الأخيرة.

وتابع: «هل ده جزاء الراجل اللي طلع يدافع عن ابن بلده؟ إنتوا بتفكروا إزاي؟ الراجل قال اللي عنده وعمل فعل إيجابي.. هي الناس جرالها إيه؟».

وانتقد أديب مثل هذا الهجوم الذي يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل، مستائلًا: «لماذا أصبحتم قتلة؟».

واستكمل: «هو أحمد السقا غلط في إيه؟ الراجل اتكلم بالإنجليزي علشان يوصل رسالته للناس هناك، والإعلام العربي كله بيتكلم عن رسالته».

وأشار إلى أن أحمد السقا حاول الاشتباك بشكل مباشر مع الأزمة، عبر توجيه رسالة إلى إدارة ليفربول دعمًا لصلاح، بخلاف أشخاص آخرين أظهروا انتقادًا كبيرًا لصلاح في خضم هذه الأزمة.

الإعلامي عمرو أديب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول

بالصور

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
