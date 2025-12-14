بالأسماء .. نشأت الديهي يكشف قادة «ميليشيات مُناهضة» لحماس في غزة |فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي إن حسام الأسطل زعيم عصابة، مثل حميدتي وياسر أبو شباب، وجميعهم يتعاملون مع إسرائيل.

وأضاف نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «TEN»، أن حسام الأسطل أحد قادة الميليشيات في غزة المناهضة لحركة حماس، والمدعومة من إسرائيل.

وأشار إلى أن حسام الأسطل يقول إن حماس لن تنزع سلاحها، ولن تُسلِّم السلطة كما تم الاتفاق عليه، معتبرًا أن ذلك لن يحدث إلا بالقوة.

وتابع الديهي: «تصريحات الأسطل تدل على أنه تربّى في إسرائيل والموساد»، منوّهًا إلى أن حسام الأسطل زعيم ميليشيا، وهناك آخرون مثله في فلسطين.