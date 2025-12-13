استشهاد وإصابة 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة

استشهد وأصيب 30 فلسطينيا، اليوم /السبت/، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المسيّر غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طيران الاحتلال المسيّر قصف مركبة عند "مفترق النابلسي" غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ هرعوا إلى المكان، ويجري العمل على إخلاء ونقل الجرحى إلى المستشفيات.

ونقلت عن مصادر طبية قولها إن قصف المركبة أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة 25 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70 ألفا و654 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171 ألفا و95 جريحا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 شهداء بينهم شهيدان جديدان، وشهيد انتُشل جثمانه، و16 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 386 شهيدا، و1018 مصابا، وجرى انتشال 628 جثمانا.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرى المغير وعارورة وكفر مالك، شمال وشرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير ونصبت حاجزا غربي القرية، وأطلقت الرصاص الحي صوب المركبات المارة، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما احتجزت كلا من مؤتمن مصباح أبو عليا، وسفيان أبو عليا.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، طفلا من بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الطفل تيم رائد حمايل (14 عاما).

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال، مساء اليوم، شابا ونكلت به خلال اقتحامها بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط بلدة ترمسعيا، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها، واحتجزت أحد الشبان ونكلت به، خلال مروره عبر الحاجز.

في السياق، أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.