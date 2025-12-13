محافظة الإسكندرية توضح سبب انبعاث رائحة غاز غدا في برج العرب

أعلنت الشركة الوطنية للغاز الطبيعي ناتجاس، ملء مادة الرائحة المميزة للغاز الطبيعي بخزان مادة الرائحة الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط ببرج العرب، والواقعة بعد مزلقان بهيج، غدا الأحد ابتداءً من الساعة 12 ظهرا.



وأشارت محافظة الإسكندرية في بيان، إلى أن هذا الأمر سيترتب عليه انبعاث رائحة غاز قد يشعر بها سكان المناطق المحيطة.



وأهابت الشركة بأهالي المناطق المجاورة عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، موضحة أن إضافة رائحة الغاز المعروفة إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيًا، وتؤكد أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة، وفي حالة وجود أي استفسار يتم الاتصال على رقم 19990.