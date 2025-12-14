قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد .. تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمباراة نيجيريا الودية قبل أمم إفريقيا |صور
لاعب سيراميكا: حلمي طولان مدير فني كبير.. والهجوم ضده غير منطقي
لمكافحتها وليس للتسلية .. نشأت الديهي يوضح دور الإعلام في مواجهة الجريمة | فيديو
قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
الأمومة أولوية قصوى .. وفاء مكي تكشف سبب ابتعادها عن الفن | فيديو
إسلام عيسى: علي ماهر أفضل من حلمي طولان.. ولو كان مدربًا للمنتخب لتغيرت النتائج
بالأسماء .. نشأت الديهي يكشف قادة «ميليشيات مُناهضة» لحماس في غزة |فيديو
رسالة بالإنجليزي والعربي تشعل الجدل.. عمرو أديب يرد على مُهاجمي أحمد السقا
موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025
السكة الحديد: نقلنا 36 ألف راكب سوداني بمشروع العودة الطوعية
تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث
نيران صديقة .. آرسنال يهزم وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
رياضة

إسلام عيسى: علي ماهر أفضل من حلمي طولان.. ولو كان مدربًا للمنتخب لتغيرت النتائج

علي ماهر
علي ماهر
رباب الهواري

أكد إسلام عيسى، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر الثاني، أن علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أفضل فنيًا من حلمي طولان ، مدرب المنتخب الثاني.

وقال إسلام عيسى، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج «الكلاسيكو» على قناة «ON»: «أرى أن علي ماهر أفضل فنيًا من حلمي طولان».

وأضاف: «لو كان علي ماهر مديرًا فنيًا للمنتخب في كأس العرب، لكانت النتائج أفضل من ذلك، ولكنني أحترم حلمي طولان».

وتابع: «كنت على وشك الانتقال إلى الأهلي عندما كنت لاعبًا في المصري، لكن الأمور لم تتم لأسباب لا أعلمها».

وواصل: «أهلي كانوا أهلاوية، لكن دلوقتي سيراميكاوي، وأي حاجة بتحصل بتكون خير ليا، ومثلي الأعلى عبد الله السعيد».

علي ماهر حلمى طولان منتخب مصر اخبار الرياضة

