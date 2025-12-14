إسلام عيسى: علي ماهر أفضل من حلمي طولان.. ولو كان مدربًا للمنتخب لتغيرت النتائج

أكد إسلام عيسى، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر الثاني، أن علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أفضل فنيًا من حلمي طولان ، مدرب المنتخب الثاني.

وقال إسلام عيسى، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج «الكلاسيكو» على قناة «ON»: «أرى أن علي ماهر أفضل فنيًا من حلمي طولان».

وأضاف: «لو كان علي ماهر مديرًا فنيًا للمنتخب في كأس العرب، لكانت النتائج أفضل من ذلك، ولكنني أحترم حلمي طولان».

وتابع: «كنت على وشك الانتقال إلى الأهلي عندما كنت لاعبًا في المصري، لكن الأمور لم تتم لأسباب لا أعلمها».

وواصل: «أهلي كانوا أهلاوية، لكن دلوقتي سيراميكاوي، وأي حاجة بتحصل بتكون خير ليا، ومثلي الأعلى عبد الله السعيد».