محافظات

أخبار بني سويف: تحرير 300 محضر لمخالفات بالأسواق.. و17 لبدالين تموينيين والتحفظ على 500 لتر ألبان غير صالح

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

تموين بني سويف تحرر 300 محضر لمخالفات بالأسواق والمخابز والمستودعات ومحطات الوقود
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.  

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة  من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري ،بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، لإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص

بني سويف.. 17 محضرا لبدالين تموينيين والتحفظ على 500 لتر ألبان غير صالح في حملة بـ ببا
في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية ،للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء،مع استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال التجارية ،وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

صحة بني سويف: مرور ميداني على وحدات الرعاية الأساسية بأهناسيا والفشن
نفذت فرق المتابعة بإدارات التمريض وتنظيم الأسرة والحوكمة، اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، جولات ميدانية  تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف  على عدد من وحدات الرعاية الأساسية التابعة لإدارتي أهناسيا والفشن، وذلك في إطار المتابعة الدورية ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

فقد شمل الفريق الأول المرور على وحدات الشوبك وذكي فاضل وننا التابعة لإدارة أهناسيا، وضم الفريق كلاً من الدكتورة مها حسن مديرة إدارة التمريض،  هدى حسني بإدارة التمريض، والأستاذ مجدي نظير بإدارة الحوكمة.
 

بني سويف تموين بني سويف محافظة بني سويف

