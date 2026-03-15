الرعاية الصحية: 112 عملية قسطرة لتبديل الصمام الأورطي بتقنية (TAVI) بـمحافظات التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء 112 عملية قسطرة لتبديل الصمام الأورطي باستخدام تقنية (TAVI)، وذلك داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بـ 6 محافظات، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وفق أحدث المعايير العالمية.

أحدث الحلول العلاجية اللاجراحية

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تقنية TAVI تُعد من أحدث الحلول العلاجية اللاجراحية لعلاج ضيق الصمام الأورطي، خاصة لكبار السن والحالات الحرجة، حيث يتم الإجراء من خلال شريان الفخذ باستخدام التخدير الموضعي فقط، دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو إقامة مطولة بالعناية المركزة، بما يسمح للمريض بالتعافي السريع والعودة لممارسة حياته الطبيعية خلال 24 ساعة فقط.

وأوضح رئيس الهيئة أن تكلفة إجراء قسطرة استبدال الصمام الأورطي بتقنية TAVI خارج مظلة التأمين الصحي الشامل تتخطى المليون جنيه للحالة الواحدة، في حين لا يتحمل المنتفع بالمنظومة سوى 482 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة، بما يعكس التوسع في تقديم التدخلات القلبية فائقة الدقةةبمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل، ويؤكد التزام الدولة بإتاحة أحدث التقنيات الطبية العالمية لكافة المواطنين دون تمييز.

وأضاف رئيس الهيئة أن إدراج تقنية TAVI ضمن حزم الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أسهم في توطين هذا النوع من التدخلات القلبية الدقيقة داخل المحافظات، بعد أن كان يقتصر إجراؤها سابقًا على نطاق جغرافي محدود، الأمر الذي خفف عن المرضى مشقة السفر وتكاليف الانتقال، وضمن حصولهم على الخدمة العلاجية المتقدمة داخل محافظاتهم.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن نجاح إجراء 112 عملية TAVI يعكس ما وصلت إليه منشآت الهيئة من جاهزية متكاملة على مستوى البنية التحتية الطبية، وتوافر أحدث الأجهزة والتقنيات، إلى جانب كفاءة الكوادر الطبية المصرية القادرة على تنفيذ أدق وأصعب التدخلات القلبية بمعدلات نجاح تضاهي وتتفوق على المؤشرات العالمية.

واختتم بالتأكيد على استمرار الهيئة في التوسع في تقديم الخدمات الطبية فائقة التخصص لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على استحداث المزيد من الحزم العلاجية المتقدمة، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة، متكاملة، وعالية الجودة، تليق بالمواطن المصري.