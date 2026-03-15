الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الرعاية الصحية: 112 عملية قسطرة لتبديل الصمام الأورطي بتقنية (TAVI) بـمحافظات التأمين الصحي الشامل

الفريق الطبي
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء 112 عملية قسطرة لتبديل الصمام الأورطي باستخدام تقنية (TAVI)، وذلك داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بـ 6 محافظات، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وفق أحدث المعايير العالمية.

أحدث الحلول العلاجية اللاجراحية

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تقنية TAVI تُعد من أحدث الحلول العلاجية اللاجراحية لعلاج ضيق الصمام الأورطي، خاصة لكبار السن والحالات الحرجة، حيث يتم الإجراء من خلال شريان الفخذ باستخدام التخدير الموضعي فقط، دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو إقامة مطولة بالعناية المركزة، بما يسمح للمريض بالتعافي السريع والعودة لممارسة حياته الطبيعية خلال 24 ساعة فقط.

وأوضح رئيس الهيئة أن تكلفة إجراء قسطرة استبدال الصمام الأورطي بتقنية TAVI خارج مظلة التأمين الصحي الشامل تتخطى المليون جنيه للحالة الواحدة، في حين لا يتحمل المنتفع بالمنظومة سوى 482 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة، بما يعكس التوسع في تقديم التدخلات القلبية فائقة الدقةةبمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل، ويؤكد التزام الدولة بإتاحة أحدث التقنيات الطبية العالمية لكافة المواطنين دون تمييز.

وأضاف رئيس الهيئة أن إدراج تقنية TAVI ضمن حزم الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أسهم في توطين هذا النوع من التدخلات القلبية الدقيقة داخل المحافظات، بعد أن كان يقتصر إجراؤها سابقًا على نطاق جغرافي محدود، الأمر الذي خفف عن المرضى مشقة السفر وتكاليف الانتقال، وضمن حصولهم على الخدمة العلاجية المتقدمة داخل محافظاتهم.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن نجاح إجراء 112 عملية TAVI يعكس ما وصلت إليه منشآت الهيئة من جاهزية متكاملة على مستوى البنية التحتية الطبية، وتوافر أحدث الأجهزة والتقنيات، إلى جانب كفاءة الكوادر الطبية المصرية القادرة على تنفيذ أدق وأصعب التدخلات القلبية بمعدلات نجاح تضاهي وتتفوق على المؤشرات العالمية.

واختتم بالتأكيد على استمرار الهيئة في التوسع في تقديم الخدمات الطبية فائقة التخصص لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على استحداث المزيد من الحزم العلاجية المتقدمة، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة، متكاملة، وعالية الجودة، تليق بالمواطن المصري.

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

بخلاف الـ 15% سنويا .. الحد الأدنى للزيادة الشهرية بـ الإيجار القديم

غير المنتظرة من الحكومة .. علاوات إضافية لهؤلاء الموظفين

بناء على تعليمات مطار دبي.. مصر للطيران تخفض رحلاتها إلى الإمارات

أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات قبل عيد الفطر

أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات قبل عيد الفطر

قبل 2 مليون سنة.. كيف كانت هجرة الإنسان الأول خارج أفريقيا؟

أول موقع الهبوط.. سباق عالمي جديد للعودة إلى القمر| إيه الحكاية؟

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

مخاطر كارثية .. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي

احترس .. مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

