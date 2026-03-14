إنقاذ حياة طفل إثر تدخل طبي ودقيق لاستخراج عملة معدنية ابتلعها

نجحت الأطقم الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، إثر تدخل طبي عاجل ودقيق لاستخراج "عملة معدنية" استقرت بمجرى الطعام، في واقعة تعكس الجاهزية القصوى للمنشآت الصحية وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة عالية تزامناً مع وقت الإفطار.

بدأت الحالة باستقبال مستشفى النصر التخصصي للأطفال للطفل "زين" وهو يعاني من حالة اختناق حاد وانسداد في مجرى الطعام بسبب ابتلاع عملة معدنية بالخطأ ، حيث تم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة فوراً لتحديد موقع الجسم الغريب، وعدى الفور تم التنسيق مع غرفة طوارئ فرع الهيئة ببورسعيد ومجمع الشفاء الطبى ، تم تحويل الطفل عبر سيارة الإسعاف إلى مجمع الشفاء الطبي لضمان التدخل الفوري بواسطة قسم مناظير الجهاز الهضمي بالمجمع لتحضيره لإجراء منظار معدة تشخيصى طوارئ .

وفور وصول الطفل إلى مجمع الشفاء قبيل أذان المغرب بدقائق بشهر رمضان الكريم ، تم إنهاء الإجراءات ودخوله إلى غرفة العمليات، حيث تمكن الفريق الطبي المتميز من استخراج العملة المعدنية عن طريق المنظار بنجاح وإعادة فتح مجرى الطعام ، وتشفيط الإفرازات من الجهاز التنفسي العلوى بسبب وجود العملة المعدنية من أسفل صمام المريء العلوي مباشرة ، ليعلن الفريق استقرار الحالة الصحية للطفل وخروجه بسلام.

إنقاذ الطفل زين من الإختناق بمجمع الشفاء الطبى ومستشفى النصر التخصصي

وقد ضم الفريق الطبي الذي أشرف على هذا التدخل العاجل كلاً من:فريق الجهاز الهضمي والمناظير: الدكتور محمود عبده مشرف (استشاري الجهاز الهضمي والمناظير)، والدكتور أحمد الشربيني (أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير)، والأستاذ الدكتور أحمد خميس ، استشارى التخدير ومدير قسم العمليات ،والأطباء المقيمين: كلا من ، الدكتور محمد النحاس، والدكتور أحمد فاروق، والدكتور يوسف عبد الغني، والدكتورة مي حسن ، وبمشاركة التمريض المتميز : الأستاذة شيماء العصفورى (تمريض المناظير)، ومتابعة من إدارة فرع بورسعيد ومجمع الشفاء الطبى ، الدكتور محمد صبح ، والدكتور أحمد مسلم ، والدكتور أحمد العشرى ،وبإشراف مباشر من الدكتور إسماعيل الحفناوى ، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

ويأتي هذا الإنجاز الطبي ليؤكد كفاءة "نظام الإحالة" والربط الإلكتروني والطبي بين مستشفيات الهيئة ببورسعيد، والتزام الأطقم الطبية بتقديم الرعاية العاجلة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل على مدار الساعة وتحت كافة الظروف.