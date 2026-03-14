ريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" يزور "تعليم" بورسعيد

استقبل محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، الدكتورة نشوى سالم مدير عام وحدة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم وفريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" .

وكيل تعليم بورسعيد يستقبل مدير عام وحدة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني وفريق GIZ

وأكد وكيل الوزارة أن الزيارة تأتي تمهيدا لمتابعة استعداد المدارس الفنية بمحافظة بورسعيد وتجهيزها للتقدم والحصول على الجودة والاعتماد، مشيرا إلى أن أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية التي تُعد الأولى من نوعها في تاريخ تعليم مصر.

ولفت وكيل تعليم بورسعيد أن ضيوف بورسعيد قد تفقدوا مدرستي المناضلة زينب الكفراوي الثانوية التجارية للبنات والزهور الصناعية للبنات في اطار دعم هذه المؤسسات لتحقيق مستوى من الجودة يحقق تعليمًا وتعلما أفضل متوافقاً مع احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .