أستاذ علاقات دولية يكشف آخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية

كشف الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، أخر تطورات الأزمة في المنطقة والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية.

وقال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ، مقدمة برنامج الحياة اليوم ، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إن غير مقتنع بمسلسل ترامب أنه ضد الضربات الإسرائيلي ضد لبنان، مضيفا أن هذا الأمر مسلسل اسرائيلي امريكي من أجل الضغط على إيران.

وتابع الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، أن الضربات الإسرائيلي تعزز ثقة الإيرانيين لدونالد ترامب، مشيرا إلى أن الأمريكان يريدون أن يرضخ النظام الإيراني لشروطهم وليس هناك أي ضامن للنظام لبقائه.