تسبب أضرارًا خطيرة| باحثة تحذر من غش عصير القصب بأكسيد التيتانيوم

حذرت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا التغذية، من استخدام مادة أكسيد التيتانيوم في بعض حالات غش عصير القصب، مؤكدة أن إضافتها بصورة عشوائية وغير مطابقة للضوابط الصحية قد تشكل مخاطر على صحة المستهلكين.

وأوضحت الباحثة بمعهد تكنولوجيا التغذية، خلال مداخلة هاتفية برنامج الساعة 6 والمذاع عبر قناة الحياة، أن أكسيد التيتانيوم مادة تُستخدم في العديد من الصناعات، منها الدهانات ومستحضرات التجميل والأدوية وبعض الصناعات الغذائية، ولكن وفق نسب دقيقة للغاية وتحت رقابة صارمة.

استخدامات مشروعة ولكن بجرعات محددة

أكدت الباحثة أن المادة تُستخدم في الصناعات الغذائية والدوائية بكميات ضئيلة جداً وفق المعايير الدولية، حيث تُضاف بهدف منح المنتجات لوناً أبيض أو مظهراً أكثر جاذبية.

وأشارت إلى أن المشكلة لا تكمن في المادة نفسها عند استخدامها وفق الضوابط المقررة، وإنما في إضافتها بصورة عشوائية من قبل بعض الباعة بهدف تحسين مظهر عصير القصب وإبقائه محتفظاً بلونه الفاتح لفترة أطول.

لماذا يتغير لون عصير القصب؟

أوضحت منال عز الدين أن عصير القصب الطبيعي يبدأ في التغير إلى اللون البني أو الداكن بعد مرور فترة قصيرة من عصره نتيجة تعرضه للهواء وحدوث عملية أكسدة طبيعية لبعض مكوناته.

وأكدت أن تغير اللون لا يعني بالضرورة فساد العصير أو عدم صلاحيته للاستهلاك، بل يعد مؤشراً طبيعياً على عدم إضافة مواد للحفاظ على لونه الأبيض.