رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يهنئ أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية| صور

هنأ الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، الطلاب الأوائل والناجحين في نتيجة نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026م، عقب اعتماد النتيجة وإعلانها ظهر اليوم.

واطّلع رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على الإحصائيات النهائية للنتيجة، حيث بلغت نسبة النجاح العامة بالشهادة الابتدائية الأزهرية 88.92%، فيما سجلت الشهادة الإعدادية الأزهرية نسبة نجاح بلغت 83%.

وأشاد بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب هذا العام، ومقدمًا التهنئة لجميع الناجحين وأولياء أمورهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة.

وتقدّم رئيس المنطقة، وحسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، بالشكر لجميع القائمين على أعمال الامتحانات والنتائج، وفي مقدمتهم مدير الامتحانات، ومدير التعليم الابتدائي بالمنطقة، ورؤساء كنترولي الشهادتين ومساعدوهم وأعضاء الكنترول، وأعضاء غرفة عمليات الامتحانات، والعاملون بلجان النظام والمراقبة، وكل من أسهم في إنجاز هذا العمل وخروجه بالصورة المشرفة التي تليق بالأزهر الشريف.