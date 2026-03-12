دراسة: ثلث الأمريكيين يخفضون نفقاتهم الأخرى لتغطية تكاليف الرعاية الصحية

أفادت دراسة أجراها مركز ويست هيلث-غالوب، ونُشرت اليوم، الخميس، بأن ثلث الأمريكيين سيخفضون نفقاتهم الأخرى لتغطية تكاليف الرعاية الصحية في العام الجاري.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن الأمريكيين سيخفضون نفقاتهم نتيجة لارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة التي أثرت سلبًا على الأسر.

وكشف الدراسة التي شملت استطلاع رأي نحو 20 ألف بالغ أمريكي في جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، أن 33% من المشاركين قد قاموا بتخفيض نفقاتهم اليومية مرة واحدة على الأقل لتغطية تكاليف الرعاية الصحية.

وكان هذا الأمر أكثر شيوعًا بين الأمريكيين غير المؤمن عليهم صحيًا، حيث أفاد 62% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم قدموا تضحية واحدة على الأقل لتغطية تكاليف الرعاية الصحية، بما في ذلك 32% اضطروا إلى الاقتراض و24% قاموا بتمديد فترة تناول أدويتهم الحالية.

ويدفع معظم الأمريكيين الحاملين لتأمين صحي خاص أقساطًا أعلى وتكاليف إضافية أكبر في عام 2026، بمن فيهم ملايين الأشخاص المشمولين بخطط قانون الرعاية الصحية الميسرة المدعومة حكوميًا، والتي انتهت صلاحية الإعانات الإضافية التي مُنحت لهم خلال جائحة كوفيد-19.

من جانبه، قال رئيس مركز سياسات الصحة الغربية تيموثي لاش، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بالرعاية الصحية والشيخوخة: "نلاحظ بالفعل ارتفاعًا في معدلات الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي والاكتئاب والقلق. لا تتحسن صحتنا كمجتمع، بل على العكس، تتدهور صحتنا، وتزداد تكاليف الرعاية الصحية تفاقمًا".

وفي استطلاع آخر شمل 5660 بالغًا أمريكيًا، جُمعت بياناته بشكل أساسي من خلال لجنة جالوب بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، وأفاد الأمريكيون بتغيير أولوياتهم خلال السنوات الأربع الماضية بسبب تكاليف الرعاية الصحية.

وأفاد ما يقرب من 9% من المشاركين في هذا الاستطلاع، بتأجيل تقاعدهم بسبب تكاليف الرعاية الصحية، بينما أفاد ضعف هذا العدد بتأجيل تغيير وظائفهم.