فريق بحثي بجامعة بنها يزور معهد أنسيس ANSES بفرنسا
نتنياهو: أصدرت تعليمات بإحباط مخططات رائد سعد بعد هجوم ضد قواتنا في غزة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال رائد سعد القيادي في حركة حماس
دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي
بيراميدز يصل إلى استاد أحمد بن علي لمواجهة فلامنجو البرازيلي
الهلال الأحمر يطلق حملة وقاية وحماية .. لشتاء آمن
هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بملاك حي الشويفات بالتجمع الخامس
هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة
قبل ما يفصل | طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل .. خطوات بسيطة وفورية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة بيراميدز وفلامنجو اليوم
محافظات

بني سويف.. 17 محضرا لبدالين تموينيين والتحفظ على 500 لتر ألبان غير صالح في حملة بـ ببا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية ،للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء،مع استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال التجارية ،وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

تبين من تقرير التموين "برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن"، بشأن نتائج الحملة التموينية التي نفذتها إدارة ببا ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحال العامة والمصانع والمخابز ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة ،لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين

تبين من التقرير الإشارة إلى تحرير 17 محضراً متنوعاً،شملت 7 محاضر لمحال بقالة تموينية لعدم إعلانهم عن أسعار المقررات التموينية ،و3 محاضر لعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية،و3 محاضرلعدم إعطاء بون الصرف للمواطن ، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل زيارات داخل المحل التموينى التابع لهم، بجانب ضبط توكتوك  محمل بكمية من ألبان فرز بإجمالي 500 لتر غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود حشرات وشوائب وأتربة وتم التحفظ على الكمية بالكامل والتوك توك وتسليمها لمركز الشرطة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في هذا الصدد.

بني سويف تموين محافظة بني سويف

