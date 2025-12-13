بني سويف.. 17 محضرا لبدالين تموينيين والتحفظ على 500 لتر ألبان غير صالح في حملة بـ ببا

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية ،للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء،مع استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال التجارية ،وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

تبين من تقرير التموين "برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن"، بشأن نتائج الحملة التموينية التي نفذتها إدارة ببا ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحال العامة والمصانع والمخابز ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة ،لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين

تبين من التقرير الإشارة إلى تحرير 17 محضراً متنوعاً،شملت 7 محاضر لمحال بقالة تموينية لعدم إعلانهم عن أسعار المقررات التموينية ،و3 محاضر لعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية،و3 محاضرلعدم إعطاء بون الصرف للمواطن ، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل زيارات داخل المحل التموينى التابع لهم، بجانب ضبط توكتوك محمل بكمية من ألبان فرز بإجمالي 500 لتر غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود حشرات وشوائب وأتربة وتم التحفظ على الكمية بالكامل والتوك توك وتسليمها لمركز الشرطة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في هذا الصدد.