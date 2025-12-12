قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بني سويف يتابع سير العمل في الواسطى وناصر وإهناسيا وسمسطا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين ،مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير إدارة المتابعة بالمحافظة الذي عرضه الدكتور أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة سير العمل  بوحدات الجهاز التنفيذي في القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية ،في الفترة من 16 أكتوبر 2025 وحتى 30 نوفمبر 2025 ،بمراكز اهناسيا ،ناصر، الواسطى،شرق النيل بني سويف،سمسطا ،وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة.

وتضمن التقرير الإشارة إلى المرور على عدد من المجالس القروية  والإدارات والوحدات الصحية،شملت : ننا،دلاص ، بني قاسم ، بني عفان وتل ناروز ، حيث تم متابعة سير العمل بمجلس قروي ننا والوحدة المحلية بقرية دلاص ، وكذا قرية البساتين ، ومتابعة حالة النظافة العامة والإشغالات بمدينتي الواسطى واهناسيا، والمرور على مدرسة الشهيد محمد حمدي"الإصلاح للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة تعليم ببا ،ومكتب صحة أول ووحدة بني قاسم،والوحدة الصحية بمنطقة ابن بيتك ببني سويف الجديدة شرق النيل، بجانب متابعة منظومة العمل بعدد من الإدارات الصحية بمدن : ناصر ، سمسطا، ببا

حيث تم رصد بعض السلبيات والملاحظات، تمثلت ، في وجود إشغالات  وتدني مستوى النظافة ببعض شوارع القرى،بجانب متابعة انتظام سير العمل بالوحدات الصحية ، وتوافر الأدوية والأمصال، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

من جهته كلف المحافظ التنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة الصحة " كل فيما يخصه"  بتلافي الملاحظات الواردة بالتقارير بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول،واستيفاء حالات الغياب بالوحدات المذكورة،وتكثيف المرور على الوحدات الصحية، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بنسويف

