أتمنى ذلك .. مدرب برايتون يكشف موقفه من مشاركة صلاح أمام فريقه

كشف فابيان هورتزلر، المدير الفني لفريق برايتون، عن موقفه من مشاركة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول أمام فريقه، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح قد دخل في مشادات مع نادي ليفربول ومدربه الهولندي آرني سلوت، مما أبعده عن المباراة الماضية في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.

وقال مدرب برايتون في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "نرغب دائمًا في مواجهة الأفضل، نحن لا نعرف حتى الآن كيف سيلعب ليفربول أو من سيشارك في المباراة، لكننا نتقبل التحدي بكل قوة".

وبخصوص الخلاف الدائر بين محمد صلاح والمدرب آرني سلوت وإدارة ليفربول، أضاف: "المسألة تخص ليفربول نحن نركز على مبادئنا وأسلوب لعبنا، نعلم أن المباراة ستكون كبيرة مهما كانت حالة ليفربول، وهدفنا هو الذهاب إلى هناك والبحث عن الفوز".

يذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع نادي ليفربول حتى يونيو 2027.