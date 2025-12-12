قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أتمنى ذلك .. مدرب برايتون يكشف موقفه من مشاركة صلاح أمام فريقه

صلاح
صلاح
مجدي سلامة

كشف فابيان هورتزلر، المدير الفني لفريق برايتون، عن موقفه من مشاركة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول أمام فريقه، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح قد دخل في مشادات مع نادي ليفربول ومدربه الهولندي آرني سلوت، مما أبعده عن المباراة الماضية في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.

وقال مدرب برايتون في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "نرغب دائمًا في مواجهة الأفضل، نحن لا نعرف حتى الآن كيف سيلعب ليفربول أو من سيشارك في المباراة، لكننا نتقبل التحدي بكل قوة".

وبخصوص الخلاف الدائر بين محمد صلاح والمدرب آرني سلوت وإدارة ليفربول، أضاف: "المسألة تخص ليفربول نحن نركز على مبادئنا وأسلوب لعبنا، نعلم أن المباراة ستكون كبيرة مهما كانت حالة ليفربول، وهدفنا هو الذهاب إلى هناك والبحث عن الفوز".

يذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع نادي ليفربول حتى يونيو 2027.

فابيان هورتزلر برايتون محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

