ديني

حكم قراءة الفاتحة لسيدنا النبي.. يسري جبر: جميع عبادات الأمة واصلة إليه

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر
أحمد سعيد

أكد الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، أن تعبير الناس بقولهم " الفاتحة لسيدنا النبي " هو تعبير شعبي يدل على المحبة، موضحًا أن كل عبادة تصدر عن الأمة تصل في صحيفته صلى الله عليه وسلم سواء نُصِّ عليها أو لم يُنص، لأنه الدال على الخير، فكل أعمال الأمة من لدن الصحابة إلى قيام الساعة هي في ميزانه الكريم، وإن الفاتحة للنبي سواء ذكرت أو لم تُذكر فهي واصلة إليه بلا شك.

هل يجوز قراءة الفاتحة لسيدنا النبي؟

وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن مسألة وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت من المسائل التي اختلفت فيها الأمة، إلا أنه يميل إلى القول بأن ثوابها يصل. 

واستشهد الدكتور يسري جبر بإجماع الأمة على جواز الحج عن الميت، والحج يجمع كل أنواع العبادات من صلاة وقرآن وذكر وطواف ودعاء ونفقة، فإذا وصل ثواب الحج للميت دلّ ذلك على أن سائر العبادات يصل ثوابها كذلك. 

وأضاف الدكتور يسري جبر، أن صلاة الجنازة دليل صريح على وصول الثواب، فالمصلي يقرأ الفاتحة أولًا، والصلاة للميت وليست لنفسه، مما يدل على وصول ثوابها إليه، وكذلك الصلاة على النبي بعد التكبيرة الثانية، ثم الدعاء الصريح للميت.

حكم قراءة الفاتحة لسيدنا النبي

وأشار الدكتور يسري جبر إلى أن الميت ينتفع بما يُهدى إليه من أعمال الأحياء، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الدال على الخير كفاعله”، فالنبي هو الذي دل الأمة على الخير، فجميع عباداتهم وأعمالهم واصلة إليه وإلى الوالدين أيضًا، لأن الوالدين هم الذين علموا أبناءهم القرآن والصلاة والزكاة وحب النبي والصالحين. 

وأكد الدكتور يسري أن كل عمل يعمله الإنسان هو في ميزان والديه، وأعمال الوالدين في ميزان أجدادهم، ثم الجميع في النهاية يصل إلى النبي الكريم، مشبهًا الأمة كلها بسبحة متصلة الحلقات يجمع النبي صلى الله عليه وسلم خيوطها جميعًا.

وقال الدكتور يسري جبر إن هذا الفهم يُظهر ارتباط الأمة بعضها ببعض، وأن الفضل متصل لا ينفصل، والله تعالى أعلى وأعلم.

