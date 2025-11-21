قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ما الحكمة وراء تشديد الشرع على حق الجار؟.. الدكتور يسري جبر يكشف

الدكتور يسري جبر
أحمد سعيد

أكد الدكتور يسري جبر أن الشرع شدد شدة كبيرة على الجار وعلى علاقتنا بجيراننا، مشيرًا إلى أن الناس دائمًا تتساءل: مين هو الجار؟ وإيه حدود تعاملنا معاه؟ موضحًا أن هذا السؤال مهم لأن الشريعة لما جت توظّف وتضبط علاقة الإنسان بالآخر بدأت بالجار أولًا، حتى يكتمل البنيان والجمال في المجتمع، وتظهر الروح الحقيقية للدين في التعاملات اليومية.

الحكمة وراء تشديد الشرع على حق الجار

وأوضح الدكتور يسري جبر في تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن هذا التشديد جاء لحكمة عظيمة؛ فالإسلام أراد أن يكون المجتمع قائمًا على المودة والتراحم، وأن يكون كل فرد سندًا لأقرب الناس إليه، ومنهم الجيران الذين يشاركون الإنسان تفاصيل حياته اليومية، معتبرًا أن حسن الجوار مظهر من مظاهر الإحسان الذي أمر الله به.

وتطرّق الدكتور يسري جبر إلى قضية تعامل الناس مع البنوك، موضحًا أن كثيرًا من الأسئلة تُخلَط بين الربا وصور أخرى من المعاملات، وأن فهم القواعد الشرعية وضبطها هو الذي يجعل المسلم يتعامل بثبات ووعي دون الوقوع في التباس، مؤكدًا أن الشرع جاء ليحفظ مصالح الناس ويمنع الضرر، وأن القاعدة الأساسية في كل المعاملات هي تحقيق العدل ورفع الحرج.

ما هي حقوق الجار في الإسلام ؟

وكانت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، نشرت وصايا النبي في التعامل مع الجار، وأبرز حقوق الجار في الإسلام والتي حثنا عليها الشرع الحنيف، مما يؤكد مكانة الجار وأهميته في الحياة المجتمعية.

إيذاء الجار.. ذنب يفعله المسلم يتضاعف 10 مرات

نشرة الحوادث | نهاية شاب في أسانسير ..الجار شيطانه لعب بيه مع البنوتة

وهذه الحقوق كما يلي:

  • إكرام الجار والإحسان إليه، لقول النبي "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره".
  • محبة الخير للجار، لقول النبي "لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه".
  • التحذير من قطع المعروف عن الجار، فكم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، يقول: يارب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه.
  • الإهداء للجار، فإذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منها بمعروف.
  • النهي عن إيذاء الجار، لقول النبي "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه".
  • تقديم الجار على من سواه، فعن عاشة رضي الله عنها، قلت: يا رسول الله، إن لي جارين فإلي أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا".
الدكتور يسري جبر يسري جبر الحكمة وراء تشديد الشرع على حق الجار حقوق الجار في الإسلام حقوق الجار الجار

