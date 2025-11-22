الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع عروس وإصابة عريسها وشقيقتها في انقلاب سيارة

تتشح قرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية بالسواد حزنا على رحيل عروس أثناء توجهها لحفل زفافها بإحدى قاعات مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وأكد أهالي القرية أن العريس والعروس كانا في طريقهما إلى إحدى قاعات مدينة بنها لحضور حفل زفافهما، وانقلبت السيارة على طريق بنها مما أدى إلى مصرع العروس إيمان علاء وإصابة شقيقتها وعريسها.

وتابع الأهالي أن صدمة انتابت الجميع من أهالي القرية، حيث إن العروس معروفة بين الجميع بحسن الخلق. وكان العروسان قد انتهيا من التصوير وتوجها إلى مدينة بنها لحفل الزفاف، وانقلبت بهما السيارة.

وأوضح الأهالي أن العريس وشقيقة العروس تم احتجازهما في مستشفى بنها عقب إصابتهما في الحادث.