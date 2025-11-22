قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع عروس وإصابة عريسها وشقيقتها في انقلاب سيارة

مروة فاضل

تتشح قرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية بالسواد حزنا على رحيل عروس أثناء توجهها لحفل زفافها بإحدى قاعات مدينة بنها بمحافظة القليوبية. 

وأكد أهالي القرية أن العريس والعروس كانا في طريقهما إلى إحدى قاعات مدينة بنها لحضور حفل زفافهما، وانقلبت السيارة على طريق بنها مما أدى إلى مصرع العروس إيمان علاء وإصابة شقيقتها وعريسها.

وتابع الأهالي أن صدمة انتابت الجميع من أهالي القرية، حيث إن العروس معروفة بين الجميع بحسن الخلق. وكان العروسان قد انتهيا من التصوير وتوجها إلى مدينة بنها لحفل الزفاف، وانقلبت بهما السيارة.

وأوضح الأهالي أن العريس وشقيقة العروس تم احتجازهما في مستشفى بنها عقب إصابتهما في الحادث.

مقاومة الأنسولين
أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

