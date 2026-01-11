تعزيز الدور التشريعي بخبرات قضائية .. تعيين المستشار عادل عزب بالنواب

يمثل القرار الجمهوري بتعيين المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة السابق، عضوًا معينًا بمجلس النواب، رسالة واضحة بشأن اتجاه الدولة نحو تعزيز الدور التشريعي بخبرات قضائية ثقيلة الوزن، قادرة على إحداث فارق حقيقي في مناقشة القوانين وصياغتها خلال المرحلة المقبلة.

التحاق عزب بالبرلمان لا يمكن قراءته كخطوة بروتوكولية، بل يأتي في توقيت يتطلب مراجعة دقيقة للتشريعات القائمة، خاصة تلك المرتبطة بالإدارة والعدالة والانضباط المؤسسي، وهي مجالات راكم فيها خبرة ممتدة لعقود داخل مجلس الدولة، بمختلف دوائره ومحاكمه.

ويمتلك رئيس مجلس الدولة السابق رصيدًا مهنيًا يجعله إضافة نوعية تحت القبة، إذ جمع بين العمل القضائي والفني والفتوى، وتدرج في مناصب شملت المحاكم التأديبية، والقضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا، وصولًا إلى رئاسة مجلس الدولة، وهو ما يمنحه رؤية شاملة لطبيعة العلاقة بين النص القانوني والتطبيق العملي.

كما أن وجود شخصية بحجم عادل عزب داخل مجلس النواب يعزز من قدرة البرلمان على التعامل مع التشريعات المعقدة، خاصة القوانين ذات الصلة بالإصلاح الإداري، والرقابة على الأداء التنفيذي، وتحقيق التوازن بين متطلبات الدولة القانونية وحقوق المواطنين.

في هذا السياق، يبدو تعيين عزب ترجمة عملية لفلسفة الاعتماد على الكفاءة والخبرة في تشكيل البرلمان، بما يدعم جودة التشريع ويرسخ دور المجلس كسلطة قادرة على مواكبة تحديات الدولة الحديثة، بعيدًا عن الحسابات الشكلية أو الرمزية.