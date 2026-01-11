قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلي بالك.. الحكة المستمرة تنذر بالإصابة بـ 3 أمراض مميتة
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وصدور قرارات رئيس الجمهورية بتعيين نسبة الـ5% من أعضاء البرلمان، والبالغ عددهم 28 نائبًا وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون، اكتملت الخريطة النهائية لتشكيل برلمان 2026، ليبدأ فصل تشريعي جديد يضم عددًا لافتًا من الوزراء السابقين الذين انتقلوا من مقاعد السلطة التنفيذية إلى مقاعد السلطة التشريعية.

قيادات حكومية سابقة تحت القبة

وضمت قائمة الوزراء السابقين داخل مجلس النواب عددًا من الأسماء الثقيلة سياسيًا وتنفيذيًا، في مقدمتهم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق ورئيس حزب الجبهة الوطنية.

كما شملت القائمة المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية السابق، عن حزب الجبهة الوطنية، وهو من أبرز المتخصصين في العلاقات بين الحكومة والبرلمان، بما يمنحه دورًا محوريًا في إدارة التنسيق التشريعي داخل المجلس.

وانضم إلى البرلمان أيضًا المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية السابق عن حزب مستقبل وطن، بما يحمله من خبرة استراتيجية في ملفات الطاقة والغاز والاستثمارات البترولية، وهي ملفات تتصدر أجندة الدولة خلال المرحلة الحالية.

ومن بين الأسماء البارزة كذلك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق عن حزب الجبهة الوطنية، والذي يتمتع بخبرة طويلة في إدارة المحافظات والتنمية المحلية، إلى جانب السيد القصير، وزير الزراعة السابق عن الحزب نفسه، بما يضيف بعدًا مهمًا لقضايا الأمن الغذائي والتنمية الريفية داخل البرلمان.

حضور لافت لقيادات حزبية وتنفيذية

وشهد برلمان 2026 كذلك وجود الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني السابق ورئيس حزب حماة الوطن، وهو ما يعزز حضور الحزب داخل المجلس بقيادة ذات ثقل تنفيذي في أحد القطاعات الحيوية، إلى جانب خبرته في إدارة المرافق الاستراتيجية.

كما ضمت القائمة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق عن حزب مستقبل وطن، المعروف بدوره في تطوير السياسات الصحية والتعليم الطبي، فضلًا عن محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق عن الحزب ذاته، بما يضيف خبرات نوعية في ملفات سوق العمل والتشريعات العمالية.

كما شملت قائمة المعينين في مجلس النواب كلا من سامح شكري وأشرف الشيحي.

مجلس النواب تعيينات مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان اخبار تعيينات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ..

محافظ كفر الشيخ يناقش مع القابضة للمياه مشروعات الإحلال والتجديد

مياة الشرب بالشرقية

استهدفت 10 آلاف مواطن.. مياه الشرقية تنفذ ندوات توعوية وورش سباكة

جولة مفاجئة

إحالات بالجملة خلال مرور مفاجئ في قويسنا بالمنوفية

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد