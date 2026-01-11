من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026

بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وصدور قرارات رئيس الجمهورية بتعيين نسبة الـ5% من أعضاء البرلمان، والبالغ عددهم 28 نائبًا وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون، اكتملت الخريطة النهائية لتشكيل برلمان 2026، ليبدأ فصل تشريعي جديد يضم عددًا لافتًا من الوزراء السابقين الذين انتقلوا من مقاعد السلطة التنفيذية إلى مقاعد السلطة التشريعية.

قيادات حكومية سابقة تحت القبة

وضمت قائمة الوزراء السابقين داخل مجلس النواب عددًا من الأسماء الثقيلة سياسيًا وتنفيذيًا، في مقدمتهم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق ورئيس حزب الجبهة الوطنية.

كما شملت القائمة المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية السابق، عن حزب الجبهة الوطنية، وهو من أبرز المتخصصين في العلاقات بين الحكومة والبرلمان، بما يمنحه دورًا محوريًا في إدارة التنسيق التشريعي داخل المجلس.

وانضم إلى البرلمان أيضًا المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية السابق عن حزب مستقبل وطن، بما يحمله من خبرة استراتيجية في ملفات الطاقة والغاز والاستثمارات البترولية، وهي ملفات تتصدر أجندة الدولة خلال المرحلة الحالية.

ومن بين الأسماء البارزة كذلك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق عن حزب الجبهة الوطنية، والذي يتمتع بخبرة طويلة في إدارة المحافظات والتنمية المحلية، إلى جانب السيد القصير، وزير الزراعة السابق عن الحزب نفسه، بما يضيف بعدًا مهمًا لقضايا الأمن الغذائي والتنمية الريفية داخل البرلمان.

حضور لافت لقيادات حزبية وتنفيذية

وشهد برلمان 2026 كذلك وجود الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني السابق ورئيس حزب حماة الوطن، وهو ما يعزز حضور الحزب داخل المجلس بقيادة ذات ثقل تنفيذي في أحد القطاعات الحيوية، إلى جانب خبرته في إدارة المرافق الاستراتيجية.

كما ضمت القائمة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق عن حزب مستقبل وطن، المعروف بدوره في تطوير السياسات الصحية والتعليم الطبي، فضلًا عن محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق عن الحزب ذاته، بما يضيف خبرات نوعية في ملفات سوق العمل والتشريعات العمالية.

كما شملت قائمة المعينين في مجلس النواب كلا من سامح شكري وأشرف الشيحي.