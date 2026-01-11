قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلي بالك.. الحكة المستمرة تنذر بالإصابة بـ 3 أمراض مميتة
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
برلمان

سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب

محمد الشعراوي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب.

ومن ضمن المعنين الدكتور أشرف محمد عبد الحميد الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.

وجاءت أسماء النواب المعينين في مجلس النواب 2025 بنص قرار رئيس جمهورية مصر العربية كالتالي:

 أسماء الأعضاء المعينين، كالآتي:
سامح حسن شكري سليم
أشرف محمد عبدالحميد الشيحي
صلاح الدين فوزي محمد فرج
هشام عبدالسلام بدوي
عمرو مصطفى حسنين الورداني
عادل فهيم محمد عزب
خالد محمد أحمد عبدالرحمن
شريف باشا سيف بشاي
عبد الخالق عبدالرحمن عواد إبراهيم
إياد سعيد سليمان عودة
سمير صبري محمد أمين
ياسر عرفات محمد علي العربي
أحمد علاء محمد فايد
سعيد جمال محمد عبدالفتاح
عادلة محمد عبدالسلام رجب
نائلة جبر محمد حبر علي
ماريان مجدي راغب قلدس
ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن
منال حمدي محمود السيد
ميرنا عصام الدين محمد عارف
راندا محمد أحمد مصطفى
نهى عبدالرحمن عبد الشافي عبد الرحمن
هناء عبد الحميد محمد العبيسي
نشوة سليمان محمد عقل
أمل مصطفى حسين عصفور
يارا عفت حسن يوسف
شيرين رضا عبد القوي طايل
عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الدكتور أشرف محمد عبد الحميد الشيحي أشرف الشيحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

