سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب.

ومن ضمن المعنين الدكتور أشرف محمد عبد الحميد الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.

وجاءت أسماء النواب المعينين في مجلس النواب 2025 بنص قرار رئيس جمهورية مصر العربية كالتالي:

أسماء الأعضاء المعينين، كالآتي:

سامح حسن شكري سليم

أشرف محمد عبدالحميد الشيحي

صلاح الدين فوزي محمد فرج

هشام عبدالسلام بدوي

عمرو مصطفى حسنين الورداني

عادل فهيم محمد عزب

خالد محمد أحمد عبدالرحمن

شريف باشا سيف بشاي

عبد الخالق عبدالرحمن عواد إبراهيم

إياد سعيد سليمان عودة

سمير صبري محمد أمين

ياسر عرفات محمد علي العربي

أحمد علاء محمد فايد

سعيد جمال محمد عبدالفتاح

عادلة محمد عبدالسلام رجب

نائلة جبر محمد حبر علي

ماريان مجدي راغب قلدس

ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن

منال حمدي محمود السيد

ميرنا عصام الدين محمد عارف

راندا محمد أحمد مصطفى

نهى عبدالرحمن عبد الشافي عبد الرحمن

هناء عبد الحميد محمد العبيسي

نشوة سليمان محمد عقل

أمل مصطفى حسين عصفور

يارا عفت حسن يوسف

شيرين رضا عبد القوي طايل

عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل