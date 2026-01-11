برلماني: التعليم والصحة على رأس أولوياتي في البرلمان الجديد

قال الدكتور أحمد الجبيلي خلال استلامه كارنيه عضوية مجلس النواب الجديد، إن أولوياته تحت قبة البرلمان تعزيز مجالات التعليم والصحة، إلى جانب برامج التدريب والتثقيف، مشيرا إلى إن هذه المجالات تشكل قاعدة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة وضع هذه المحاور في صميم أي استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير القدرات البشرية واستثمارها بكفاءة.

وأكد الدكتور أحمد جبيلي، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أولوية قصوى للمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن إعداد الشباب وتأهيلهم بالمهارات اللازمة، يمثل الركيزة التي يمكن من خلالها تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

وشدد جبيلي على أهمية تحديث منظومة التعليم لتتماشى مع متطلبات العصر وسوق العمل، كما أكد على ضرورة جعل الصحة العامة أولوية لا غنى عنها، مشيرا إلى أن صحة المواطن تمثل العمود الفقري لأي خطة تنموية ناجحة.

وتابع: برامج التدريب والتثقيف يجب أن تكون مستمرة ومتجددة، لتهيئة الكوادر القادرة على المنافسة في سوق العمل بكفاءة عالية.

وأضاف الدكتور احمد جبيلي أن مصر أمام فرصة حقيقية لتحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية من خلال الاستثمار في الإنسان،

مشيرا إلى أن الدور التشريعي للبرلمان في دعم التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني يعد ركيزة أساسية، ويجب أن يستمر في مواكبة احتياجات المواطنين ومتطلبات العصر الحديث.