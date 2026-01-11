الزراعة تكشف جهود الترصد الوبائي.. 13 ألف زيارة منزلية لحماية الثروة الحيوانية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تعزيز أعمال التقصي الإكلينيكي والترصد الوبائي للأمراض الحيوانية، عبر تنفيذ برنامج مكثف للترصد الميداني خلال شهر ديسمبر الماضي، بجميع محافظات الجمهورية، وبخاصة في المواقع الأعلى خطورة طبقًا للخطط الموضوعة من الهيئة.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن خطة الدولة لدعم نظم الإنذار المبكر ومكافحة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية.

وأوضح رئيس الهيئة أن فرق الترصد الوبائي للأمراض نفذت خلال شهر ديسمبر عددًا من زيارات الرصد الحقلية في 1357 قرية على مستوى الجمهورية، شملت 13614 زيارة منزلية، فضلا عن 122 زيارة لأسواق الماشية.

وأوضح انه تم خلال الزيارات متابعة الحالة الصحية وفحص أعداد كبيرة من الحيوانات والطيور، شملت: 61238 رأس أبقار، 34196 رأس جاموس، 49209 رأس أغنام، 24925 رأس ماعز، 2073 رأس جمال، 4663 رأس دواب، فضلا عن 949192 طائر.

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن أعمال التقصي الإكلينيكي تُعد محورًا أساسيًا في منظومة الإنذار المبكر، حيث تستهدف: الرصد المبكر للبؤر المرضية لتعزيز سرعة الاستجابة ومنع انتشار الأمراض، ودعم جهود التحصين القومية ضد الأمراض الوبائية ذات الأولوية، وعلى رأسها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ومتابعة التربية المنزلية للطيور بهدف الحد من مخاطر إنفلونزا الطيور.

وأكد رئيس الهيئة استمرار تنفيذ برامج الترصد والمسوح الوبائية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والوحدات المحلية، بهدف حماية الثروة الحيوانية ورفع جاهزية المنظومة البيطرية في مختلف المحافظات.

فيما دعت الهيئة جميع المربين إلى التعاون مع فرق الترصد الوبائي، والإبلاغ الفوري عن أي اشتباهات مرضية، حفاظًا على الصحة العامة وتحقيقًا للأمن الغذائي.

