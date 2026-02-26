محافظ الإسكندرية ينعى الدكتور عصام سالم: فقدنا قامة علمية ووطنية

ينعى المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية الأسبق ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية مشرفة حافلة بالعطاء والعمل المخلص.

ويؤكد محافظ الإسكندرية أن الدكتور عصام سالم كان من أبناء المحافظة الذين تولوا المسؤولية كمحافظ للإسكندرية في مرحلة مهمة، وأدى واجبه بكل إخلاص وتفاني ، كما ترك بصمات واضحة في تطوير العملية التعليمية والبحثية أثناء رئاسته لجامعة الإسكندرية، بما عزز من مكانتها الأكاديمية ودورها الرائد في خدمة المجتمع.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية فقدت قامة علمية وإدارية وطنية متميزة، ستظل إنجازاتها محل تقدير واعتزاز، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.