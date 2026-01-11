لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة والصيد بميناء برج البرلس لليوم الثالث على التوالي

أعلن اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، توقف حركة الملاحة والصيد في ميناء برج البرلس البحري، لليوم الثالث على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية، وارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط بسبب الرياح الشديدة.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد على بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة.