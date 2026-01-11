جمال الغندور يتغزل في منتخب مصر عقب التاهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

أشاد الحكم جمال الغندور بتأهل المنتخب المصري لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز أمس أمام كوت ديفوار .

وكتب الغندور عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" اللى يقولك مابيقدموش كورة واللى يقولك منتخب محليين واللى يقولك ترتيبهم فى الفيفا بعيد.

وأضاف :" ياعم انت وهو وهو وهو، إحنا مصر بنعرف نمشى خطوة خطوة وكل دور له الأداء اللى يناسبه لحد ما نوصل للنهائي والحمد لله جيبنا الكأس ٧ مرات وقعدنا على القمة لوحدنا.

واكمل :" مصر بأولادها بيكافحوا فى الملعب وبيعرفوا يكسبوا

واختتم :" وسلم لى على كتائب المحترفين وأصحاب القيم التسويقية العالية"