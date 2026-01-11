تطوير كبير.. صحة قنا: نقل قسم استقبال مستشفى فرشوط للمبنى الجديد | صور

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة في قنا، نقل قسم الاستقبال بمستشفى فرشوط المركزي إلى المبنى الجديد للمستشفى، وذلك بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد أن ذلك يأتي أيضا في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية في قنا لتطوير المنظومة الصحية، والدفع بالخدمات الطبية نحو تحسين مستوى الآداء وجودة الرعاية المقدمة للمواطنين، بدعم من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في قنا، بأن نقل استقبال المستشفى يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحسين بيئة العمل داخل المستشفى، وتيسير حصول المرضى على الخدمة اللازمة لهم.

وأشار إلى أن قسم الاستقبال الجديد تم تجهيزه تجهيزا كاملا، ويضم غرفة كشف مجهزة، وغرفتي ملاحظة منفصلتين للرجال والسيدات؛ لمتابعة الحالات التي تستدعي الملاحظة الطبية، إلى جانب غرفة الإنعاش القلبي الرئوي المُجهزة بالأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة.

وأضاف صادق، بأن قسم الاستقبال يضم جهاز الأشعة المقطعية، جهاز أشعة حديث والذي تم تركيبه مؤخراً بالمستشفى في إطار تطوير خدمات الاستقبال وتحقيق سرعة ودقة التشخيص، بما ينعكس إيجاباً على إتخاذ القرار الطبي في الوقت المناسب.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا إلى أن الاستقبال الجديد يشمل مركز الوقاية من السعار؛ لتقديم الخدمات الطبية اللازمة على مدار الـ24 ساعة لحالات عقر الحيوان، وغرفة الجبس لحالات الكسور، بالإضافة إلى صيدلية الاستقبال لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بقسم الاستقبال، بما يسهم في انتظام العمل وتيسير تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم السنبسي، مدير مستشفى فرشوط المركزي، أن نقل الاستقبال إلى المبنى الجديد يُعد خطوة مهمة ضمن خطة تطوير المستشفى ودعم خدماتها الطبية، وأن الاستقبال الجديد تم دعمه بالأدوية ومستلزمات الطوارئ، بما يحقق احتياجات المرضى من خدمات الطوارئ.



