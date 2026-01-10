تموين قنا يحبط محاولة التصرف فى 10 أطنان سكر تمويني مدعم

شنت مديرية التموين بقنا، حملات تفتيش ومتابعة برئاسة محمد أبو المجد، رئيس الرقابة التموينية بالمديرية، وعضوية محمود صلاح مفتش الرقابة التموينية بالمديرية، وإبراهيم عسران، مفتش بإدارة تموين أبو تشت، لمراجعة حركة الصادر والوارد وجرد العهد بفروع شركات الجملة، أسفرت عن اكتشاف عجز كمية قدرها 10 أطنان سكر تمويني مدعم، خلال أعمال المتابعة والجرد لأحد فروع الجملة بقرية أبو شوشة مركز أبوتشت.

وتبين قيام أمين عهدة الفرع بالاستيلاء عليها وتجميعها بغرض التصرف فيها وبيعها خارج المنظومة التموينية، لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا: إن المديرية لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب أو الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، وأن الحملات الرقابية المكثفة مستمرة على مدار الساعة بجميع مراكز المحافظة، لضبط منظومة تداول السلع التموينية، والحفاظ على حقوق المواطنين، وتجريم أي صور لاستغلال الدعم أو الإضرار بالمال العام.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، بأن الرقابة التموينية مستمرة بكل حزم، وأن أي مخالف سيتم التعامل معه وفقًا للقانون، في إطار خطة شاملة لإحكام السيطرة على الأسواق وضمان استقرار السلع الأساسية ووصولها لمستحقيها.

وأشار إلى أن الحملة تأتى في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث كثفت مديرية تموين قنا حملاتها الرقابية على شركات الجملة وفروعها بمختلف مراكز المحافظة.