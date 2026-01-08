العلاج الحر بصحة قنا يصدر 58 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة

قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية نجحت في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على 411 منشأة طبية خاصة بمختلف مراكز المحافظة خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح صادق، بأن هذه الحملات أسفرت عن إصدار 58 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة ثبت وجود مخالفات بها، أو لعملها دون الحصول على التراخيص اللازمة، من بينها مركزي علاج إدمان تبين وجود أنشطة غير مدرجة ضمن تراخيص العلاج الحر الخاصة بهما، إلى جانب إصدار 59 قرار إنذار لمنشآت أخرى نتيجة رصد مخالفات متنوعة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بقنا، على استمرار الجولات التفتيشية لفرق العلاج الحر على المنشآت الطبية الخاصة، في إطار الحرص على ضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وفق القوانين واللوائح المنظمة، وإلتزام المنشآت بكافة المعايير والسياسات الصحية المعتمدة.

وأضاف الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، بأن الإدارة نجحت في إجراء 176 مراجعة لمنشآت طبية خاصة تقدمت بملفاتها عبر منظومة التراخيص الإلكترونية، كما تم الإنتهاء من ترخيص المنشآت التي استوفت جميع إشتراطات الترخيص المقررة.

وأوضح همام، بأنه قد تم فحص 14 شكوى واردة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية، حيث جرى التعامل معها والرد عليها وحلها بالكامل، مؤكدًا التعاون المثمر بين إدارة العلاج الحر وكلاً من النيابة العامة والنيابة الإدارية في التحقيقات المتعلقة بالمنشآت الطبية الخاصة، فضلًا عن التنسيق المستمر مع إدارة البيئة بمحافظة قنا وإدارة النفايات بالمديرية، للتأكد من إلتزام المنشآت الطبية بالإشتراطات البيئية وتطبيق سياسات التخلص الآمن من النفايات الطبية.



