محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حركة تنقلات جديدة لعدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، أن الحركة تأتي ضمن جهود ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، وتعزيز الكفاءة الإدارية والتنظيمية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المحلية، موضحاً أن الاختيارات تمت وفق معايير دقيقة ترتكز على الكفاءة والالتزام وحسن الأداء، مع إتاحة الفرصة للعناصر المجتهدة للاستفادة من خبراتها في مواقع مختلفة، وبما يخدم الصالح العام.

وأوضح عبدالحليم، أن الحركة شملت تكليف عدد من القيادات الشابة بمواقع جديدة، إلى جانب إعادة توزيع بعض الكفاءات المتميزة على قرى أخرى، لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم ودعم منظومة العمل التنفيذي والتنموِي بالمحافظة.

وشدد محافظ قنا، على القيادات الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتفاعل المباشر مع مشكلات واحتياجات المواطنين، والإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتحقيق أعلى معدلات الأداء والانضباط الإداري.

وتضمنت الحركة ندب محمد حجاجي شحات إسماعيل، من جامعة قنا، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية القروية لقرية المراشدة بمركز الوقف، كما شملت إلغاء ندب كل من: خالد عزب إبراهيم طه وعودته للعمل بمديرية التربية والتعليم بقنا، ومحمد يسري عبد الستار موسى وعودته للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعادل فتحي عبد النبي إسماعيل وعودته لجهة عمله بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وفاطمة علي محمد أحمد وعودتها للعمل بمديرية الشباب والرياضة.



