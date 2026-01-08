تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية للعام 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تكريم النماذج المشرفة من الأمهات وتقدير دورهن الإنساني والمجتمعي في بناء الأسرة وتنشئة أجيال قادرة على العطاء.

وأوضحت مديرية التضامن بقنا، في بيان لها أن المسابقة تستهدف تكريم عدد من الفئات، تشمل الأم الطبيعية، والأم البديلة، وأم لابن من ذوي الإعاقة، مع إعطاء أولوية للأمهات اللاتي حقق أبناؤهن من ذوي الإعاقة إنجازات متميزة، سواء بالحصول على بطولات دولية، أو التفوق في المجالات الرياضية أو العلمية، أو نيل درجات علمية متقدمة مثل الماجستير أو الدكتوراه.

وفيما يتعلق بالشروط العامة للمسابقة، أوضحت المديرية ضرورة أن تكون للمرشحة قصة عطاء وكفاح متفردة، مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ٣ أبناء، على أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو مقيدين بالفرق النهائية بالكليات، ويستثنى من ذلك الابن من ذوي الإعاقة الذهنية غير القابل للتعليم.

كما حددت مديرية التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للتقدم، والتي تشمل إعداد بحث اجتماعي قصصي يوضح الظروف الحياتية للأم بشكل تفصيلي، وتقديم 2 صورة حديثة، إلى جانب سرد قصصي لقصة الكفاح، وقيد عائلي حديث للتأكد من عدد الأبناء، فضلًا عن تقديم كافة المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة في استمارة التقديم.



وتتضمن المستندات المطلوبة صورًا من بطاقة الرقم القومي للأم المرشحة، ومؤهلها الدراسي أو شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة، إلى جانب صور معتمدة من المؤهلات الدراسية للأبناء، وشهادات الميلاد أو بطاقات الرقم القومي، وقسيمة الزواج، أو شهادة الوفاة للأم الأرملة، أو قسيمة الطلاق للأم المطلقة، فضلًا عن شهادة تأهيل الابن من ذوي الإعاقة، وشهادات البطولات الحاصل عليها، والتقارير الطبية في حال مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة.

وأشارت مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، إلى أن باب التقديم يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 يناير الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 يناير الجاري، وذلك بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، وكافة الإدارات الاجتماعية التابعة لها على مستوى المحافظة.

