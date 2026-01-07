قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وحدة النسيج الوطني.. محافظ قنا يشارك أقباط دشنا احتفالات عيد الميلاد

يوسف رجب

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أقباط دشنا، احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد خلال زيارته إلى مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بهذه المناسبة، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها والقمص بولس متري وكيل مطرانية دشنا وعدد من الآباء الكهنة بالمطرانية.
 

رافق محافظ قنا خلال الزيارة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء محمد حامد هشام مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا والشيخ عبدالله حارث ممثلا لمديرية الأوقاف، وعمرو التهامى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والدكتورة هدى السعدى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة وخالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا وعدد من القيادات التنفيذية والنائب نان نصر الله عضو مجلس الشيوخ.

وقدم محافظ قنا، التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد مؤكدا أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد وكيان متماسك يجمعه حب الوطن وروح الأخوة مشيرا إلى أن مصر بقوة ترابط أبنائها قادرة على تجاوز التحديات والصعاب التي يشهدها العالم.

وأضاف محافظ قنا، أن مشاهد التلاحم بين أبناء الشعب المصري تتجدد كل عام خلال الاحتفالات بالأعياد دون تفرقة داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها وأن تدوم روح المحبة والوحدة الوطنية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال الزيارة قدم الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الهدايا للأطفال داخل المطرانية وحرص على مشاركتهم فرحتهم بعيد الميلاد في لفتة إنسانية تعكس اهتمامه بإدخال البهجة على قلوب الأطفال والتأكيد على معاني المحبة والتآخي بين أبناء الوطن.

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها عن بالغ سعادته بمشاركة محافظ قنا وقيادات المحافظة احتفالات عيد الميلاد المجيد مؤكدا أن هذه الزيارة تجسد عمق وحدة النسيج الوطني وروح المحبة التي تجمع أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين مشيرا إلى أن مصر ستظل قوية بتلاحم شعبها وتكاتف مؤسساتها ومثمنا الدور الذي تقوم به القيادة السياسية في ترسيخ قيم المواطنة والسلام المجتمعي وترسيخ دعائم الاستقرار في ربوع الوطن.



قنا مطرانية دشنا الأنبا تكلا مطران أخبار قنا محافظ قنا

