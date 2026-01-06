قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
محافظات

استجابة لمطالب تجار الشوادر.. محافظ قنا يوجه بجدولة الديون ودراسة قانونية لتخفيض الإيجارات بنجع حمادى

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

وافق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على الطلب المقدم من التجار المستأجرين لمجمع شوادر نجع حمادى الجديد، بشأن جدولة مديونياتهم المستحقة للمحافظة، وعمل دراسة قانونية ومالية شاملة للنظر في إمكانية تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء جزء من المديونية المستحقة على التجار الذين يواجهون صعوبات اقتصادية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والنائب نان نصرالله عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ولفيف من تجار الخضر والفواكه من المستأجرين لمجمع شوادر نجع حمادى الجديد.

واستمع محافظ قنا، إلى مطالب التجار، موجها بعدم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المتعسرين في السداد، وايقاف جميع اجراءات الحجز الإداري، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على التجار، وتوفير بيئة عمل محفزة لهم.

كما وجه محافظ قنا، بعمل دراسة اقتصادية لتثمين المحال لتخفيض القيمة الايجارية، وذلك ضمن إطار قانوني يهدف لتنظيم الإيجارات وتحديد القيم بشكل عادل.

ووجه محافظ قنا، بتخصيص قطعة أرض على امتداد ترعة الضمرانية بنجع حمادي، وادراجها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧م، بهدف توفير أماكن ملائمة للتجار، نظرا لقرب المسافة من مدينة نجع حمادي، مما يساهم في تحسين البيئة التجارية وتوفير الوقت والجهد للتجار والمواطنين في نجع حمادي والمناطق المجاورة، ويعزز الأنشطة التجارية.

قنا نجع حمادى جدولة الديون التجار المستأجرين شوادر نجع حمادى الأعباء المالية الأنشطة التجارية

