استجابة لمطالب تجار الشوادر.. محافظ قنا يوجه بجدولة الديون ودراسة قانونية لتخفيض الإيجارات بنجع حمادى

وافق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على الطلب المقدم من التجار المستأجرين لمجمع شوادر نجع حمادى الجديد، بشأن جدولة مديونياتهم المستحقة للمحافظة، وعمل دراسة قانونية ومالية شاملة للنظر في إمكانية تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء جزء من المديونية المستحقة على التجار الذين يواجهون صعوبات اقتصادية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والنائب نان نصرالله عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ولفيف من تجار الخضر والفواكه من المستأجرين لمجمع شوادر نجع حمادى الجديد.

واستمع محافظ قنا، إلى مطالب التجار، موجها بعدم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المتعسرين في السداد، وايقاف جميع اجراءات الحجز الإداري، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على التجار، وتوفير بيئة عمل محفزة لهم.

كما وجه محافظ قنا، بعمل دراسة اقتصادية لتثمين المحال لتخفيض القيمة الايجارية، وذلك ضمن إطار قانوني يهدف لتنظيم الإيجارات وتحديد القيم بشكل عادل.

ووجه محافظ قنا، بتخصيص قطعة أرض على امتداد ترعة الضمرانية بنجع حمادي، وادراجها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧م، بهدف توفير أماكن ملائمة للتجار، نظرا لقرب المسافة من مدينة نجع حمادي، مما يساهم في تحسين البيئة التجارية وتوفير الوقت والجهد للتجار والمواطنين في نجع حمادي والمناطق المجاورة، ويعزز الأنشطة التجارية.