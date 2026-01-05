صحة قنا: تشغيل عيادة السمنة بمستشفى أبوتشت المركزى

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، تشغيل عيادة السمنة بمستشفى أبوتشت المركزي وذلك في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بقنا لتطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة وحديثة للمواطنين، بحضور الدكتور ضياء الدين محمد، مدير مستشفى أبو تشت المركزي، والدكتور أحمد حسن فكري، مدير إدارة أبوتشت الصحية.

وأشار صادق، إلي أن عيادة السمنة تعمل خلال أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع، حيث تستقبل حالات السمنة وزيادة الوزن والسمنة المفرطة واضطرابات التمثيل الغذائي المرتبطة بها، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني وارتفاع دهون الدم إضافة إلى المشكلات الصحية الناتجة عن زيادة الوزن كآلام المفاصل وصعوبات الحركة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، كما تستقبل العيادة حالات الإحالة من عيادات السمنة المتواجدة بعدد من الوحدات الصحية لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة وفقاً لمستويات الرعاية المختلفة.

وأكد صادق، أنه تم تجهيز العيادة بكامل الفريق الطبي المتخصص إلى جانب توفير الأجهزة الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات والتقييمات الدقيقة ووضع خطط علاجية متكاملة تشمل المتابعة الطبية والإرشاد الغذائي والتوعية بأساليب الحياة الصحية السليمة بما يضمن تقديم خدمة علاجية آمنة وفعالة للمرضى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن السمنة تُعد من أخطر المشكلات الصحية التي تؤثر سلباً على حياة الفرد نظراً لإرتباطها الوثيق بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ما يستدعي أهمية التدخل الطبي المبكر ونشر الوعي الصحي للحد من مضاعفاتها.