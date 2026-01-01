قسم الصيدلة بمستشفى قنا العام يحقق معدلات أداء خلال 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
ضربة موجعة للدعم السريع.. غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائده
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 25 عاما.. ما هي؟
الخارجية الأمريكية تحث الصين على ضبط النفس ووقف أنشطتها العسكرية حول تايوان
محافظات

يوسف رجب

مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام
يوسف رجب

أعلن الدكتور محمد الديب، مدير عام مستشفى قنا العام، أن قسم الصيدلة بالمستشفى واصل أداءه المتميز خلال عام ٢٠٢٥، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان، وحرص المستشفى على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى بجميع الأقسام.

وأوضح الديب، بأن العيادات الخارجية شهدت صرف العلاج لنحو ١٨٠ ألف مريض بعدد مماثل من التذاكر، كما تم تجهيز مرضى الغسيل الكلوي بالأدوية والمستلزمات الطبية من خلال ٣٦٠٠ تذكرة.

وفيما يخص قرارات نفقة الدولة، أشار إلى صدور نحو ٥٠ ألف قرار شملت أقسام الباطنة ٣٦ ألف قرار، والنفسية ٧٢٠٠ قرار، والكلى ٣٦٠٠ قرار، بالإضافة إلى ١١٤٠ قرارًا لحقن RH و٢٤٠٠ قرار لحقن كليكسان.

وأضاف مدير مستشفى قنا العام، بأن قسم الاستقبال والطوارئ تم دعمه بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتجهيز المرضى من خلال ٦٠ ألف تذكرة، إلى جانب تجهيز المرضى للأدوية والمستلزمات الخاصة بـ ٥٧٦٠ عملية جراحية خلال العام.

وأضاف الدكتور أشرف قدري، مدير الصيادلة بمستشفى قنا العام، بأن القسم مد مرضى القسطرة القلبية بالأدوية والمستلزمات الطبية بعدد ٥٧٥ تذكرة، فضلًا عن دعم أقسام العنايات المركزة التي شملت العناية القلبية ٤٣٢٠ تذكرة، وعناية الأطفال والحضانات " ١٧٤٠٠ تذكرة"، والعناية المركزة العامة ١٠٠٠٠ تذكرة، بإجمالي ٣١٧٢٠ تذكرة.

وأكد مدير الصيادلة، بأن قسم الصيدلة قام كذلك بتجهيز مرضى الأقسام الداخلية بالأدوية والمستلزمات الطبية من خلال ٢٩ ألف تذكرة، مشددًا على استمرار العمل لتوفير الخدمة الدوائية الآمنة والمتكاملة لجميع المرضى، بما يليق بأهالى محافظة قنا.
 

ووجّه الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قناالعام، والدكتور أشرف قدري، مدير الصيادلة بالمستشفى، خالص الشكر والتقدير إلى جميع صيادلة مستشفى قنا العام، لما يبذلونه من جهد متواصل وعمل دؤوب على مدار الساعة لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ودورهم المحوري في دعم المنظومة الصحية وتقديم خدمة دوائية آمنة ومتكاملة للمرضى، مؤكدين أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة إخلاص وتفانٍ جماعي يستحق الإشادة.

قنا مستشفى قنا العام قسم الصيدلة وزارة الصحة العيادات الخارجية

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

الصلاة على النبي

سر الصلة بين الصلاة على النبي محمد وصلاة الله على إبراهيم عليه السلام

المسح على الشراب

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: اللحن في اللغة ضلال والجهل بأساليب العرب يفضي إلى فساد المعنى والفتوى

بالصور

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

