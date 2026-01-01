قسم الصيدلة بمستشفى قنا العام يحقق معدلات أداء خلال 2025

أعلن الدكتور محمد الديب، مدير عام مستشفى قنا العام، أن قسم الصيدلة بالمستشفى واصل أداءه المتميز خلال عام ٢٠٢٥، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان، وحرص المستشفى على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى بجميع الأقسام.

وأوضح الديب، بأن العيادات الخارجية شهدت صرف العلاج لنحو ١٨٠ ألف مريض بعدد مماثل من التذاكر، كما تم تجهيز مرضى الغسيل الكلوي بالأدوية والمستلزمات الطبية من خلال ٣٦٠٠ تذكرة.

وفيما يخص قرارات نفقة الدولة، أشار إلى صدور نحو ٥٠ ألف قرار شملت أقسام الباطنة ٣٦ ألف قرار، والنفسية ٧٢٠٠ قرار، والكلى ٣٦٠٠ قرار، بالإضافة إلى ١١٤٠ قرارًا لحقن RH و٢٤٠٠ قرار لحقن كليكسان.

وأضاف مدير مستشفى قنا العام، بأن قسم الاستقبال والطوارئ تم دعمه بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتجهيز المرضى من خلال ٦٠ ألف تذكرة، إلى جانب تجهيز المرضى للأدوية والمستلزمات الخاصة بـ ٥٧٦٠ عملية جراحية خلال العام.

وأضاف الدكتور أشرف قدري، مدير الصيادلة بمستشفى قنا العام، بأن القسم مد مرضى القسطرة القلبية بالأدوية والمستلزمات الطبية بعدد ٥٧٥ تذكرة، فضلًا عن دعم أقسام العنايات المركزة التي شملت العناية القلبية ٤٣٢٠ تذكرة، وعناية الأطفال والحضانات " ١٧٤٠٠ تذكرة"، والعناية المركزة العامة ١٠٠٠٠ تذكرة، بإجمالي ٣١٧٢٠ تذكرة.

وأكد مدير الصيادلة، بأن قسم الصيدلة قام كذلك بتجهيز مرضى الأقسام الداخلية بالأدوية والمستلزمات الطبية من خلال ٢٩ ألف تذكرة، مشددًا على استمرار العمل لتوفير الخدمة الدوائية الآمنة والمتكاملة لجميع المرضى، بما يليق بأهالى محافظة قنا.



ووجّه الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قناالعام، والدكتور أشرف قدري، مدير الصيادلة بالمستشفى، خالص الشكر والتقدير إلى جميع صيادلة مستشفى قنا العام، لما يبذلونه من جهد متواصل وعمل دؤوب على مدار الساعة لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ودورهم المحوري في دعم المنظومة الصحية وتقديم خدمة دوائية آمنة ومتكاملة للمرضى، مؤكدين أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة إخلاص وتفانٍ جماعي يستحق الإشادة.