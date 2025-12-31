قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16
معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان
مراد مكرم يهنئ متابعيه بمناسبة العام الميلادي الجديد
التهم خرده ومكاتب إدارية .. محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غزل المحلة بعد السيطرة عليه | صور
أمين الفتوى: العلاقة مع الله دائرة متجددة لا تعرف النهاية
تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بـ كأس الأمم الأفريقية
دياب اللوح: العهد باق للشهداء ومنظمة التحرير المرجعية الوطنية الأولى
أمين سر فتح بالقاهرة: الحركة ستبقى مفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة
المعاملة بالمثل.. مالي وبوركينا فاسو تحظران دخول الأمريكيين إلى أراضيهما
إخماد حريق داخل شركة غزل المحلة.. ومسئول أمني: النيران اشتعلت في خرده والمصانع بعيدة
عاوزاه يحتويني وصاحب مواقف.. المطربة هدى تكشف مواصفات شريك حياتها | فيديو
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري وشعوب العالم بحلول العام الميلادي الجديد 2026
نجاح جراحة دقيقة لسيدة سبعينية بمستشفى قنا العام لاستخراج دعامة مرارية مهاجرة

يوسف رجب

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى قنا العام، في إجراء عملية جراحية بالغة التعقيد لسيدة تبلغ من العمر ٧٠ عامًا، كانت تعاني من انسداد حاد بالقنوات المرارية ووجود دعامة مرارية مهاجرة، وذلك في ظل إصابتها بعدة أمراض مزمنة، ما جعل التدخل الجراحي يمثل تحديًا طبيًا كبيرًا.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير عام مستشفى قنا العام، إن العملية تُعد من التدخلات الجراحية الدقيقة التي تتطلب مهارة عالية وتنسيقًا كاملًا بين مختلف التخصصات الطبية، وأن المستشفى حريص على تقديم خدمات طبية متقدمة لأهالي المحافظة. وأضاف أن التدخل الجراحي تم تحت إشراف الدكتور ممدوح محمد حسن، رئيس قسم الجراحة العامة.

وأشار الديب، إلى أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من يرقان انسدادي شديد، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة تبيّن وجود هجرة بالدعامة المرارية من موضعها، ما استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا. وتمكن الفريق الطبي من استخراج الحصوات المتراكمة داخل القنوات المرارية، واستخراج الدعامة المهاجرة بالكامل، مع غلق القناة المرارية على دعامة خارجية T-Tube لضمان تصريف العصارة الصفراوية واستقرار الحالة الصحية.
 

وأضاف مدير مستشفى قنا العام، وعقب انتهاء العملية، تم نقل المريضة إلى العناية المركزة في حالة مستقرة، ثم جرى نقلها لاحقًا إلى قسم الجراحة العامة لمتابعة حالتها الصحية، وبعد رفع الدعامة الخارجية T-Tube وإجراء الأشعة اللازمة على القنوات المرارية للتأكد من عدم وجود حصوات أو انسداد، غادرت المريضة المستشفى بحالة صحية جيدة.

وأوضح الديب، بأن هذا النجاح يأتى فى إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مستشفى قنا العام للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للمرضى.

وضم الفريق الطبي المشارك في العملية كلًا من:
الدكتور محمد لطفي الصغير استشاري جراحة المناظير،
الدكتور محمود القهيوي، أخصائي الجراحة العامة والحاصل على البورد المصري لجراحة الأورام، الدكتور أحمد إبراهيم أخصائي الجراحة العامة، الدكتور جوزيف والدكتورة ميادة زملاء الجراحة العامة.

كما شارك فريق التخدير بقيادة الدكتور عادل علي، رئيس قسم التخدير، والدكتور أحمد عاشور، أخصائي التخدير، إلى جانب فريق العناية المركزة بقيادة الدكتور ماهر فؤاد، استشاري العناية المركزة. وشارك فريق التمريض كل من: رغدة، جيهان، وحسناء.

مستشفى قنا العام قنا فريق طبي استخراج دعامة مرارية جراحة دقيقة استخراج الحصوات

